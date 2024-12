Weihnachtsspenden der Augsburger fallen auch dieses Jahr großzügig aus

Die Tage rund um Weihnachten sind die Zeit, in der viele Menschen ihr Herz für Bedürftige entdecken. Viele Einrichtungen bekommen dann großzügige Zuwendungen. Eine Zusammenfassung.

Das St. Vinzenz-Hospiz Augsburg durfte sich über eine außergewöhnliche Unterstützung freuen: Im Rahmen der Spendengala „AugsburgVereint“, die im August von den Augsburger Panthern, dem FC Augsburg und der Schwabenhilfe veranstaltet wurde, erhielt der Verein eine Spende in Höhe von 14.000 Euro. Damit konnte der Verein ein Auto für seinen Fuhrpark anschaffen. Der Wagen sei essenziell für die Arbeit der Koordinatorinnen, die Menschen in palliativen Situationen sowie deren Angehörige beraten und unterstützen. „Wir freuen uns, dass wir unseren in die Jahre gekommenen Fuhrpark mit der Anschaffung eines soliden Gebrauchtwagens verjüngen konnten“, sagt Jessica Kauffmann, Leitung der Ambulanten Hospizbegleitung und Palliativberatung.

In diesem Jahr unterstützt die Stadtsparkasse Augsburg die Kreiswasserwacht des BRK Augsburg-Stadt bei der Neuanschaffung von Neoprenanzügen mit einer Geldspende in Höhe von 10.000 Euro. Bei der Hochwasserkatastrophe in Bayern in diesem Jahr seien die bisherigen Anzüge so stark beschädigt worden, dass sie für zukünftige Einsätze nicht mehr geeignet seien. Die Spende kommt für die Wasserwacht genau richtig: „Wir sind überaus dankbar und haben uns riesig darüber gefreut. Die neuen Neoprenanzüge werden mit großer Begeisterung angenommen“, sagt Marco Greiner, Vorsitzender der Kreiswasserwacht.

Der Energiedienstleister PRÄG hat eine Spende von 5.000 Euro an das Casa Donna, ein Übergangswohnheim für obdachlose Frauen in Augsburg, übergeben. „Mit unserer Unterstützung möchten wir den Frauen nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten, sondern sie auch ermutigen, ihren Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu finden“, erklärt Nina Holzmann, Leiterin von Casa Donna. Von der Spende soll unter anderem eine Adventsfeier organisiert werden, um etwas Teilhabe an Weihnachten zu ermöglichen. Auch ein praktisches Geschenk soll es geben: „Ich denke an gute Rucksäcke“, ergänzt Nina Holzmann.

Seit 1994 unterstützt die Schiedsrichtervereinigung (SRV) Augsburg Hilfsbedürftige, soziale Einrichtungen und Obdachlose. Im Rahmen eines „Sozialen Wochenendes“ kamen im Herbst 2000 Euro zusammen. Diese wurden durch die Gruppenführung um 500 Euro aufgestockt. Die Spende ging an die Wärmestube des SKM Augsburg. Vorstandsmitglied Johann Stecker sagt, man werde das Geld in den An- und Umbau der Wärmestube stecken. „Wir werden dafür finanzielle Mittel im sechsstelligen Bereich benötigen und sind allen dankbar, die uns helfen“, sagt Stecker, der den Förderverein vor 13 Jahren mit Ulla Schmid gegründet hat. Pro Tag würden rund 300 hilfsbedürftige Menschen versorgt. Das kann mal eine warme Mahlzeit, eine Brotzeit sowie Kaffee oder Tee beinhalten, aber auch ein gutes Wort und ein offenes Ohr bietet die Wärmestube.