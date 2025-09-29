Das Turamichele-Fest in Augsburg erlebt einen großen Andrang

Das Turamichele-Familienfest gehört zu den ältesten Kinderfesten in Deutschland. Am Wochenende ging es am Augsburger Rathausplatz wieder über die Bühne. Die Resonanz war groß, tausende Besucher strömten an beiden Tagen auf den Rathausplatz. Es gab ein Unterhaltungsprogramm neben den Auftritten vom Turamichele.

Die Veranstaltung begann am Samstagvormittag mit einer Riesenüberraschung. Es war bekannt, dass die Augsburger Puppenkiste in diesem Jahr aushilft. Der Kasperl sollte den Kampf mit dem Drachen aufnehmen. Allerdings bekam der Kasperl etwas Angst. Er holte sich Verstärkung.

Was im Vorfeld niemand gesagt hatte, verblüffte die Gäste. Es gab eine Marionette vom Turamichele, sie besiegte den Drachen. Den Menschen gefielen die Darbietungen der Puppenkiste. Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing sagte am Sonntag: „Die Besucher nehmen die Puppenkiste hervorragend an.“ Ein Puppenspieler kam kaum zur Ruhe. Während der Aufführungen war er immer wieder für Fotomotive begehrt. Die Puppenkiste war für den Auftritt engagiert worden: „Abgerechnet werden die Personalkosten“, so Schmölz auf Anfrage.

Die Puppenkiste führt das Turamichele-Stück am Rathausplatz auf. Foto: Anna Kondratenko

Das Turamichele-Fest stand in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen. Der Perlachturm ist eingerüstet und wird saniert. Damit blieb der Auftritt vom Turamichele auf der Strecke. Traditionell kommt die Kunstfigur aus einem mit Blumen geschmückten Fenster und bekämpft den Drachen. Die Kunstfigur ist allerdings zur Renovierung in der Werkstatt.

Zwei Puppenspieler stehen auf der Bühne

Zwei Puppenspieler zogen am Wochenende an den Fäden, um das Schauspiel zu ermöglichen. Um das Ganze besser zu sehen, wurde das Geschehen auf eine große Leinwand übertragen. Ob es kommendes Jahr eine Fortsetzung mit dem Kasperl gibt, ist offen.

Das Turamichele tritt als Marionette auf. Foto: Anna Kondratenko