Welche Bahnprojekte in der Region zügig angegangen werden könnten

Der Bahnausbau in der Region soll weiter vorangehen.

Plus Das Modernisierungspaket des Bundes enthält einige Schienenprojekte in der Region Augsburg. Auch die Planungen für die Osttangente werden konkreter.

Von Stefan Krog

Das Modernisierungspaket für Klimaschutz der Bundesregierung, worauf sich die Ampelkoalition Ende März in zähen Verhandlungen geeinigt hat, sieht auch eine Reihe von Bahnprojekten in der Region Augsburg vor.

Neben einer Bekräftigung für den in Planung befindlichen Aus-/Neubau der Bahnstrecke Augsburg– Ulm taucht in der Projektliste der Bau eines dritten Gleises nach Donauwörth sowie die Ertüchtigung eines weiteren Gleises zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Augsburg-Oberhausen auf. Auch auf der Strecke nach München soll es zu einer Erweiterung der Kapazitäten kommen. Für den Güterverkehr sollen zwischen Malching und Maisach Überholgleise in beide Richtungen geben.

