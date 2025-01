Wer wirft den Weihnachtsbaum am weitesten?

Das Knutfest ist seit der TV-Werbung, bei der ein Weihnachtsbaum aus dem Fenster geworfen wurde, nicht mehr nur in Schweden Kult. Seither wird der Weihnachtsbaum auch in vielen deutschen Kommunen nach den Feiertagen geworfen - allerdings nicht aus dem Fenster, sondern innerhalb eines Wettbewerbs auf einer Wiese. Auch in Augsburg findet am Sonntag, 26. Januar, von 14 bis 15 Uhr wieder ein städtischer Weihnachtsbaumweitwurf-Wettbewerb statt - es ist bereits der zweite. Die Forstverwaltung stellt dabei ausgediente Christbäume zur Verfügung.

Schauplatz des unterhaltsamen Wettbewerbs für Groß und Klein ist die Wiese am Waldeingang in der Ilsungstraße. Er wird in den Kategorien Kinder, Frauen und Männer ausgetragen. Die Wurfgeschosse, ausrangierte Christbäume, stellt die Forstverwaltung. Erlaubte Wurftechniken sind der klassische Speerwurf sowie der Highlander – ein Überschlagwurf (rückwärts und vorwärts). Hingegen sind gedrehte Hammerwürfe wegen der Verletzungsgefahr für das Publikum ausgeschlossen.

Icon Galerie 59 Bilder Die Augsburger Forstverwaltung hat am Sonntag einen Weihnachtsbaum-Weitwurfwettbewerb bei der Ilsungstraße veranstaltet. Hier sind die Bilder.

Im Anschluss an den Wettbewerb findet eine Siegerehrung statt. Zu gewinnen gibt es unter anderem auch einen Gutschein fürs Waldbaden. Die Teilnahme ist kostenlos – Spenden zugunsten der waldpädagogischen Arbeit des Forstmuseums Waldpavillon werden gerne angenommen. (ziss)