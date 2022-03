Das halten die Augsburger von steigenden Lebensmittelpreisen

Neben Benzin und Energie werden auch Lebensmittel teurer. Den Bürgerinnen und Bürgern ist das aufgefallen, aber nicht jeder findet es schlecht.

Die Inflation ist seit Längerem hoch, der Sprit teuer – und dann erhöhen auch ALDI und Supermärkte die Preise für Lebensmittel. Was sagen die Augsburger dazu? Wir haben uns vor ein paar Supermärkten im Stadtgebiet umgehört.

Matthias Fendt, 37, Bärenkeller: Es ist mir schon aufgefallen, dass die Preise gestiegen sind. Ich finde es jetzt nicht dramatisch, aber auch nicht in Ordnung, dass Lebensmittel teurer werden und vor allem die Händler daran verdienen. Das wenigste bleibt ja beim Erzeuger. Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Monaten noch teurer wird, die geopolitische Situation wird meistens ausgenutzt, um die Preise weiter zu erhöhen.





Matthias Fendt (37, Bärenkeller) mit seinem Arbeitskollegen Taher Yousefzadeh Foto: Leonhard Pitz

Gabriele Sailer, 73, Göggingen: Ich habe selber noch nicht gemerkt, dass es teurer wird, aber ich achte, ehrlich gesagt, auch nicht so darauf. Ich glaube durchaus, dass die Preise in den nächsten Wochen steigen könnten. Erst mal wegen des Krieges, aber auch vielleicht wegen Klimaschutz. Ich habe aber mehr Angst vor einem Krieg als vor steigenden Preisen.





Ludwig Wölfel, 42, Göggingen: Ich merke das schon brutal. Ich arbeite ja selber im Einzelhandel und wir haben teilweise seitenweise Preiserhöhungen jede Woche. Ich finde das nicht gut, aber bei Lebensmitteln ist es leider nachvollziehbar. In jedem Glied der Kette wird alles teurer: Strom, Benzin, Gas. Ich glaube auch, dass wegen des Krieges in der Ukraine bestimmte Warengruppen wie Fleisch, Backwaren oder Getreideprodukte noch teurer werden. Eine Lösung wäre, vor allem regionale Produkte zu kaufen.

Luise Heigl, 60, Beethoven-Viertel: Klar habe ich gemerkt, dass die Preise teurer werden, in der letzten Zeit besonders bei Obst und Gemüse. Ich finde das in Ordnung, wir sind das Land in Europa, in dem die Menschen für Lebensmittel am wenigsten bereit sind, Geld auszugeben. Ich meine, die Fleischpreise sind schon ewig nicht mehr realistisch, und das weiß auch jeder. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Preise weiter steigen, denn China macht wieder dicht und die Ukraine fällt weg.

Florian Ludl, 38, Göggingen: Eigentlich habe ich es noch nicht direkt gemerkt. Wenn ich ehrlich bin, schaue ich den Kassenzettel gar nicht so genau an, ich muss das Zeug ja eh kaufen. Bei Diesel ist es mir schon aufgefallen, weil ich das letzte Mal im Januar getankt habe und dann letzte Woche. Dass die Sachen teurer werden, liegt in der Natur. Jeder will mehr verdienen, egal, ob Bauer oder industrieller Betrieb.