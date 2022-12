Wetterdienste und Apps warnen vor Blitzeis: Es ist glatt auf Augsburgs Straßen

Der Deutsche Wetterdienst und die Apps Nina und Katwarn warnen vor Glatteis. In Augsburg ist es mitunter rutschig auf Wegen und Straßen. Wie die Einsatzlage derzeit ist.

Bereits am Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert, dass es in der Nacht und am Mittwoch in Bayern zu Blitzeis kommen könnte. Niederschläge so heißt es, fallen zunächst zum Teil noch als Schnee, können aber rasch in gefrierenden Regen übergehen. Auch in Augsburg ist es am Mittwoch auf Wegen und Straßen mitunter rutschig. Die Katastrophen-Warnapps Nina und Katwarn informieren ebenfalls über die Blitzeis-Gefahr in und um Augsburg.

Es wird empfohlen Aufenthalt im Freien und Fahrten zu vermeiden oder das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen.

Bislang registriere man auf den Straßen in der Stadt kein erhöhtes Unfallaufkommen, berichtet die Polizei. Auch die Augsburger Berufsfeuerwehr vermeldet, bei der Integrierten Leitstelle gingen diesbezüglich bislang keine Notrufe ein. (ina)