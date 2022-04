Wie das Restaurant Alte Liebe den Spagat zwischen Sterneküche und Bistro schafft

Plus Lange hat Benjamin Mitschele am Konzept des Augsburger Lokals Alte Liebe gefeilt. Er erklärt, wie er den wie er den Ausgleich zwischen Spitzenküche und Bistro schafft.

Seit Anfang März ist die Alte Liebe ein Sternelokal. Was hat sich seither verändert?



Benjamin Mitschele: Zuallererst haben wir uns einfach riesig gefreut. Unser Arbeitsalltag hat sich seither nicht viel verändert. Das Interesse ist momentan allerdings sehr groß, das merken wir schon. Viele haben jetzt die Motivation, uns einmal auszuprobieren.