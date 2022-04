Augsburg

Wie E-Scooter-Anbieter verhindern wollen, dass Betrunkene mit ihren Rollern fahren

Plus 339 Betrunkene hat die Augsburger Polizei 2021 auf E-Scootern erwischt. Bereits ab 0,3 Promille kann der Pkw-Führerschein weg sein. Scooter-Anbieter setzen auf technische Lösungen.

Von Jakob Stadler

Am Freitag kontrolliert die Augsburger Polizei kurz vor Mitternacht einen 29-Jährigen auf einem E-Scooter in der Hochfeldstraße. 1,4 Promille. Kurz danach, am Samstag gegen 1.30 Uhr, kontrolliert die Polizei einen 30-jährigen Scooter-Fahrer in der Imhofstraße. 0,8 Promille. In der gleichen Nacht, 2.20 Uhr, überprüft die Polizei einen anderen 30-Jährigen in der Gabelsberger Straße, auch er auf einem E-Scooter. 1,1 Promille. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verletzt sich dann ein 56-jähriger E-Scooter-Fahrer. Er fährt gegen 23.20 Uhr die Bürgermeister-Ackermann-Straße entlang, übersieht einen Bordstein und stürzt. 0,8 Promille.

