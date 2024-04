Augsburg

Unfälle mit Verletzten in Augsburg: Wie gefährlich sind Trampolinparks?

Plus Mehrere Eltern berichten von schweren Verletzungen und kritisieren die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort. Der Betreiber eines Augsburger Parks hält dagegen.

Von Katharina Indrich

Das Jahr 2024 begann für Leonie mit einem tragischen Unfall. Ein unbeschwerter Nachmittag in einem Augsburger Trampolinpark endete für die 14-Jährige am 1. Januar mit einem Oberschenkelbruch in der Notaufnahme. Und damit ist sie kein Einzelfall. In der Kinderklinik der Uniklinik Augsburg habe ihr ein Arzt gesagt, dass ständig Kinder mit Brüchen aus derartigen Parks eingeliefert würden, sagt Leonies Mutter. Sie will andere Eltern nun vor den Gefahren warnen. "Mir war nicht bewusst, dass da so viel passiert. Sonst hätte ich sie da nie hingelassen."

Den Bruch, so die Mutter, habe sich ihre Tochter beim Aufprall auf einen sogenannten Airbag, eine Art Luftkissen, zugezogen. "Sie sagt sie hat den Boden gespürt, was heißt, dass der Airbag nicht richtig aufgepumpt gewesen sein kann." Mit Schrecken erinnert sie sich an die Wochen Anfang des Jahres, an die beiden Operationen, die ihre Tochter über sich ergehen lassen musste. Bei einer der Operationen habe das Mädchen so viel Blut verloren, dass sie Transfusionen gebraucht habe. "Ich dachte, mein Kind stirbt." Der Bruch ist mittlerweile gut verheilt, Leonie kann wieder ohne Krücken gehen. Doch die lange Narbe wird sie immer an den Unfall erinnern. "Sie wird ihr ganzes Leben lang darunter leiden", sagt ihre Mutter. Kurz nach dem Unfall habe sie sich an den Geschäftsführer des Trampolinparks gewandt. "Er sagte, meine Tochter wäre wild herumgehüpft. Aber wozu ist das denn ein Trampolinpark?", fragt sie sich und kritisiert auch den ruppigen Umgang eines Mitarbeiters mit ihrer Tochter nach dem Unfall.

