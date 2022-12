Wie ist das Advents-Angebot für Kinder in der Augsburger Innenstadt?

Vom Weihnachtskarussell bis zur Krippe auf dem Rathausplatz: Für Kinder gibt es auf dem Augsburger Christkindlesmarkt einiges zu sehen. Das sind die Highlights.

"Noch mal", ruft der dreijährige Elias. Er sitzt auf dem Weihnachtskarussell am Augsburger Moritzplatz. Seine Mutter sucht im Portemonnaie nach dem Kleingeld für die nächste Fahrt. Sie sagt: "Wir sind extra für das Karussell gekommen." Später werde es dann noch eine Bratwurst für Elias geben. Aufgrund des Ausfalls in den vergangenen beiden Jahren ist es der erste Christkindlesmarkt für ihn. Wie gefällt es Familien mit Kindern im Adventstrubel der Innenstadt?

Auf dem Augsburger Moritzplatz gibt es diverse Angebote für Kinder

Seit Jahren ist das Karussell ein fester Bestandteil des Kinderweihnachtsmarktes an der Moritzkirche. Dazu gehören das Märchenschloss und das Häuschen von Hexe Rosine Leckermaul, die stündlich Süßigkeiten an Kinder verteilt. Darüber hinaus gibt es diverse Mitmachaktionen. Es werden Plätzchen gebacken oder auch Puppenspiele vorgespielt. Doch auch außerhalb des Kinderweihnachtsmarktes gibt es für die jüngsten Besucher einiges zu entdecken.

Am 6. Dezember kam auch ein Nikolaus zum Kinderweihnachtsmarkt. Foto: Michael Hochgemuth

"Wir schauen uns gerne die Krippe auf dem Rathausplatz an", sagt Joachim Sailer. Was er allerdings vermisse, sei die Märchenstraße. Die habe sich seine fünfjährige Tochter Louisa immer gerne angeschaut, sagt Sailer. Im Großen und Ganzen sei er aber zufrieden mit dem Angebot für Kinder. Die Märchenstraße zählte jahrelang zu den Höhepunkten für Kinder in der Vorweihnachtszeit. Einige Schaufenster in der Augsburger Innenstadt waren stimmungsvoll dekoriert. Erzählt wurde die Geschichte eines Märchens. Aufgrund von fehlenden Sponsorengeldern musste die Aktion dieses Jahr ausfallen.

Die Krippe auf dem Christkindlesmarkt in Augsburg ist bei vielen Kindern beliebt

Nicht nur bei Joachim Sailer und seiner Tochter steht die Krippe unter dem großen Christbaum auf dem Rathausplatz hoch im Kurs. Vor der Fensterscheibe drückt sich so manches Kind die Nase platt. Auch die Kinder von Anastasia Spanou. Lediglich vom Karussell ist die Mutter kein großer Fan. Zwar würden sich ihre Kinder darüber freuen, aber sie meint, dass das nicht zu Weihnachten gehöre. "Das gibt es ja auch auf dem Plärrer", so Spanou. Spannend sei hingegen die Engelespyramide mit ihren sich drehenden Figuren auf dem Rathausplatz: "Das finden die Kinder super."

Die Lieblingsattraktion der fünfjährigen Martha befindet sich hingegen auf dem Kinderweihnachtsmarkt. In der sogenannten "Nikolauswerkstatt" mit beweglichen Figuren wartet der Nikolaus und seine Hilfsengel, die Weihnachtsgeschenke verpacken. "Der kann sogar reden", sagt Martha. Auf fünf verschiedenen Sprachen spricht der Nikolaus zu den Kindern und wünscht ihnen eine besinnliche Adventszeit.

Lisa Fröhlich ist ebenfalls begeistert vom Kinderweihnachtsmarkt. Ihr gefalle, dass hier nicht so viel los ist und trotz der Angebote für Kinder auch Erwachsene die Möglichkeit haben, etwas zu trinken, sagt die Augsburgerin. Das Einzige, was ihr fehlt, sei ein Wickelraum. Das wäre ihrer Ansicht nach eine Bereicherung für den Augsburger Christkindlesmarkt.