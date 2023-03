Wie kann die Augsburger Wirtschaft zum Klimaschutz beitragen?

Unternehmen diskutieren, wie sie ihren CO₂-Ausstoß senken können. Rund die Hälfte der in Augsburg produzierten Menge kommt aus Fabriken, Läden und Büros.

Auf dem Weg zu mehr Klimaschutz in Augsburg wird es auch auf große Anstrengungen der Wirtschaft ankommen. Etwa die Hälfte der insgesamt rund zwei Millionen Tonnen, die in Augsburg jährlich an CO 2 produziert werden, kommt aus Fabriken, Läden und Büros. "Wir brauchen den Beitrag von Unternehmen, und im Idealfall bindet man das zusammen mit Innovationen, die helfen, CO 2 einzusparen", so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) am Donnerstag. Es gehe einerseits darum, die Augsburger Klimabilanz zu verbessern, andererseits aber auch darum, dass Produkte aus Augsburg weltweit dabei helfen könnten, den Klimagas-Ausstoß zu senken. Wenn Schiffsmotoren oder Flugzeugturbinen für die Nutzung von "grünem" Wasserstoff entwickelt werden, bringe das weltweit etwas, so Hübschle.

Stadt Augsburg spricht mit Unternehmern über Klimaschutz

Auf Einladung der Stadt kamen am Donnerstag Vertreter Augsburger Unternehmen zusammen, um darüber zu sprechen, wie weit sie bei dem Thema sind. Mit dabei beim so genannten "Klimapakt" sind Unternehmen wie MAN Energy Solutions, PCI, Forvia (Faurecia), Washtec, aber auch kleinere Firmen wie das Biohotel Bayerischer Wirt. Die Themen im unmittelbaren Einflussbereich sind häufig die selben: Sanierung eigener Gebäude, Photovoltaik auf Hallendächern, der CO 2 -Ausstoß des Fuhrparks. Der Großteil der Firmen in der Initiative hat bereits Ziele zur Klimaneutralität formuliert und bilanziert den eigenen Ausstoß, wobei dazu in letzter Konsequenz auch gehört, den Ausstoß der eigenen Produkte über deren Lebenszeit einzukalkulieren. Auch die CO 2 -Bilanz von Zulieferern müsste einkalkuliert werden. Diese Tiefe in der Bilanzierung bereite vielfach noch Kopfzerbrechen, so mehrere Firmenvertreter.

Hübschle betont, die Stadt könne Unternehmen nicht dazu zwingen, bei der Klimawende mitzumachen. Allerdings kämen Firmen auch durch den Markt unter Druck, sich stärker für Nachhaltigkeit und Klimaschutz einzusetzen. Wirtschafts-Professor Hans Ulrich Buhl von der Fraunhofer Projektgruppe Wirtschaftsinformatik, die in der Region ein Forschungsprojekt zur Energiewende für Unternehmen betreut, warnt aber vor zu großen Versprechungen. Bei manchen Klimazielen, auch denen der Bundes- und Landesregierung, sei nicht absehbar, wie diese erreichbar sein sollen. Hier punkte man vielleicht für den Moment, mittelfristig drohe aber ein Vertrauensverlust, wenn Ziele doch nicht erreicht werden. "Lieber sollte man weniger versprechen und diese Ziele dann übererfüllen", so Buhl. (skro)

