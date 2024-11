Wie kinderfreundlich sind Augsburgs Cafés und Restaurants?

Tilda hat das Puppengeschirr sofort entdeckt. Die Dreijährige schnappt sich Kanne, Tasse, einen Teddy und verschwindet im Spielzelt. Mutter Stefanie Förg nippt an ihrem Cappuccino, lächelt und sagt: „So habe ich mir das vorgestellt.“ Über eine Freundin habe sie erfahren, dass das Restaurant Emmi‘s Kitchen in der Augsburger Altstadt vor Kurzem eine kleine Spielecke für Kinder eingerichtet hat. „Ich bin deshalb ganz gezielt heute gekommen“, sagt sie. „Es gibt nicht viele Cafés in der Innenstadt, in denen es sich für mich entspannt anfühlt, mit Kind einen Kaffee zu trinken. Bisher läuft‘s hier jetzt ganz gut“, sagt sie, während sie Richtung Spielzelt guckt, in dem Tochter und Teddy gerade ihr eigenes Kaffeekränzchen abhalten.

