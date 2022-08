Wie sich der Trend zu Secondhand in Augsburg bemerkbar macht

Plus In Augsburg wird der Kauf gebrauchter Kleidung immer beliebter. Vintage-Läden brummen. Auch größere Ketten wollen Mode aus zweiter Hand anbieten.

Was früher eher als Notlösung galt, ist inzwischen immer mehr Trend: Die Rede ist von Secondhand-Ware. Auch in Augsburg erfreut sich die Wiederverwendungs-Bewegung zunehmender Beliebtheit. Neben Möbeln und Kinderspielzeug wechselt vor allem Mode aus zweiter Hand die Besitzerin oder den Besitzer.