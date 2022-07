Augsburg

06:30 Uhr

Wie sich Dergin Tokmak mit Krücken aufs internationale Parkett tanzte

Dergin Tokmak ist vor zehn Jahren vom internationalen Varietézirkus Cirque du Soleil wieder nach Augsburg zurückgekehrt. Akrobatik und Tanz macht er immer noch. "So lange es halt geht."

Plus Dergin Tokmak hat ein Handicap - und erlebt als Artist eine internationale Karriere, Auftritt bei der Queen inklusive. Jetzt ist er zurück in Augsburg. Warum?

Von Felix Triebswetter

Dergin Tokmaks Geschichte beginnt 1973. Als Kind türkischer Gastarbeiter in Augsburg geboren, erkrankt er mit acht Monaten an Kinderlähmung. Seitdem ist er auf Rollstuhl und Krücken angewiesen. Ein Hindernis? Rund 48 Jahre danach ist Tokmak ein international gefeierter Varietékünstler. Er tanzt und turnt, war Akrobat in Fernsehshows und im Cirque du Soleil, schrieb eine Biografie, trat zuletzt auch vor der Queen auf. Wie macht dieser Mann das? Zeit für ein Treffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .