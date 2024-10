Wie sich die Szene der Ex-Corona-Protestbewegung in Augsburg verändert hat

Sie werden also weitermachen. Wenn einmal weniger als 100 Menschen zur Demo kämen, werde man aufhören, hatte das Bürgerforum Schwaben vor der Demo am vergangenen Samstagnachmittag angekündigt. Es sei „unfassbar, wie das Deutsche Volk nicht zu Tausenden auf der Straße ist“. Letztlich wurden es mehr als 100, rund 200 Menschen, die begleitet von lautem Getrommel durch die Innenstadt zogen. Über 100 Demonstrationen hat das Bürgerforum Schwaben inzwischen organisiert. Was einst als Protest gegen Corona-Maßnahmen begann, ist heute ein Sammelbecken des Widerstands gegen – ja, was?

