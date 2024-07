Wie viel Geld bisher ins Augsburger Theater geflossen ist

Welche Gründe führten zum Beschluss, das Theater zu sanieren? Das Große Haus ist die Hauptbühne des Theaters. Es ist im Krieg ausgebrannt und wurde in den 1950er Jahren wieder aufgebaut. Seitdem ist es nie mehr generalsaniert worden. Lediglich die Unterbühne wurde in den 1990er Jahren saniert. Das denkmalgeschützte Gebäude ist marode, teils musste in den 2010er Jahren die Fassade mit Netzen umspannt werden, um lose Teile zu sichern. Die Räume für die Mitarbeiter waren in die Jahre gekommen: Schimmel an den Wänden, zugige Fenster, mangelnder Brandschutz waren nur einige Mängel. Hinzu kam, dass der Arbeitsschutz in vielen Fällen nicht mehr gewährleistet war: Die Fluchtwege im Fall eines Feuers waren zu lang, die Bedingungen in Schreinerei und anderen Werkstätten entsprachen nicht mehr den Vorgaben. Seit 2016 ist das Große Haus geschlossen.

Warum wird nicht nur das Große Haus saniert, sondern auch ein Neubau hochgezogen? Das Große Haus (Bauteil 1) ist ein reines Theaterhaus: Es gibt eine Bühne, einen Zuschauerraum, Umkleiden. Im Neubau hinter dem Theater (Bauteil 2) sollen später in einem Betriebsgebäude Verwaltung, Probensäle und Werkstätten untergebracht sein. Ein zweiter Komplex soll direkt neben dem Theater an der Volkhartstraße entstehen: die zweite Spielstätte (auch Bestandteil des Bauteil 2). Sie ist als bugförmiges Gebäude mit einer zur Fuggerstraße hin offenen Glasfassade geplant. Das Gebäude soll für kleinere Produktionen, als öffentlicher Treff sowie für die freie Szene dienen - ganz wesentliche Inhalte der Bürgerbeteiligung und der Überlegungen zur inhaltlichen Konzeption des Theaters in der Zukunft.

Lässt sich noch etwas sparen? Das Baureferat verweist darauf, dass die Sanierung mit den beiden Bauteilen als einheitliches Projekt konzipiert ist. Um Baukosten zu sparen, gibt es Verbindungen bei der Haustechnik, in betrieblicher Hinsicht sei die Nähe ein Vorteil, weil sich so laufende Kosten sparen lassen. „Eine Fertigstellung des Großen Hauses ohne Bau des Bauteils 2 ist deshalb in mehrerlei Hinsicht nicht möglich. Insbesondere die gemeinsame Eingangs-Situation oder die bauteilübergreifende Betriebstechnik wären hier zu nennen“, so das Baureferat. Aus der Opposition kam bereits die Forderung, am Bauteil 2 nochmal Einsparungen zu prüfen - sei es beim Raumprogramm mit dem dreistöckigen Keller, der als Lager dienen soll, oder gar beim Kleinen Haus. Die Stadt hielt dem immer entgegen, dass in Zeiten steigender Baupreise ein Moratorium Geld koste - es fielen Mehrkosten fürs Nichtstun an, ohne dass man etwas davon habe. Konkrete Zahlen, etwa was das Kleine Haus kostet und wie sich bei ein (vorläufiger) Verzicht finanziell auswirken würde, hat die Stadt in der jetzt laufenden Diskussion nicht vorgelegt. Der Bauausschuss soll am Donnerstag über das Thema Baupreissteigerungen, das auch zwei Schulbauprojekte (FOS/BOS/RWS und Johann-Strauß-Schule) trifft, beraten. Eine Diskussion speziell zu Bauteil 2 ist absehbar. Die Sanierungsarbeiten im Großen Haus gelten als zu weit fortgeschritten, um dort noch etwas zu ändern.

Wie haben sich die Kosten entwickelt? Die Sanierung wird konkret seit etwa 15 Jahren geplant. Allererste Schätzungen gingen von rund 100 Millionen Euro aus, nach vertiefter Planung standen 235 Millionen Euro im Raum – für die Stadt ein Schock. Architekt Walter Achatz schlug Einsparungen am Neubau vor, sodass zum Zeitpunkt des Grundsatzbeschlusses 2016 dann 186 Millionen Euro auf dem Papier standen. Achatz betonte im Stadtrat, dass Baupreissteigerungen nicht mitgerechnet seien (damals gut zwei Prozent) - Schwarz auf Weiß stand aber nirgendwo, in welchem Korridor sich die Kosten später einmal bewegen könnten. Der Stadtrat stimmte mehrheitlich zu. Ein Kostenpuffer fürs Bauteil 2 (Neubauabschnitt) war nicht vorgesehen, weil bei einem Neubau das Risiko gering sei, fürs Bauteil 1 waren 25 Millionen Euro als Reserve eingeplant. Noch bevor die Baustelle 2019 richtig losging, war der Kostenpuffer fürs Große Haus aufgebraucht, weil vertiefende Untersuchungen nahelegten, dass alles aufwändiger wird. Und bei Bauteil 2 gab es später böse Überraschungen mit Grundwasserstand, Brandschutz und einem Fachplanungsbüro. Hinzu kamen Baupreissteigerungen in der Hochphase der Baukonjunktur. In zwei Stufen (2020 und 2022) erhöhten sich die Kostenprognosen erst auf maximal 321 Millionen Euro, dann auf 340 Millionen Euro. Inzwischen stehen 417 Millionen Euro im Raum. Nicht enthalten sind „Nebenkosten“ wie Archäologie und Investitionen in Ersatzspielstätten. Die Stadt geht - allerdings hieß es das auch in der Vergangenheit - davon aus, mit den 417 Millionen bis zum Abschluss des Projekts hinzukommen.

Was kostet wie viel und wie viel Geld wurde bisher ausgegeben? Bei den beiden Bauteilen konnte man bisher davon ausgehen, dass sie in etwa gleich viel Geld kosten. In der Rechnung von 2022 waren es 149 Millionen Euro fürs Große Haus, 132 Millionen Euro für das Bauteil 2. Hinzu kam ein Kostenpuffer für die Baupreissteigerung, sodass am Ende die 340 Millionen Euro standen. Die Stadt geht jetzt davon aus, 77 Millionen Euro mehr aufgrund der Baupreissteigerung in den vergangenen Jahren einrechnen zu müssen (davon aber die Hälfte durch den Freistaat gefördert, so die Hoffnung). Fürs Bauteil 2 haben bisher nur vorbereitende Erdarbeiten stattgefunden, im Großen Haus steckt man mitten in den Arbeiten. In den vergangenen Jahren wurde dort in einem aufwändigen Verfahren Zement unter die Fundamente gespritzt, um das Haus statisch zu ertüchtigen, das Haus wurde innen praktisch in einen Rohbau verwandelt, die Garderobendecke/Fußboden des Zuschauerraums wurden neu gemacht, der quaderförmige Bau über der Bühne (Bühnenturm) geöffnet. Dort wurde inzwischen ein Stahlgerüst eingebaut, um das Gebäude von der Last der Bühnentechnik zu befreien. Als nächste Brocken stehen die Bühnentechnik und Elektrik an. Die Stadt geht davon aus, dass die seit Maßnahmenbeginn für die Sanierung ausgegebene Gesamtsumme im Lauf des Jahres 2024 auf 138 Millionen Euro ansteigen wird. Beim Bauteil 2 ist mit einem Start der Rohbauarbeiten kommendes Jahr zu rechnen, fertig sollen die Rohbauten dann 2028 sein. Ans Theater will die Stadt das Gebäude 2030 übergeben, parallel läuft aber noch der Innenausbau bis 2031.