Wie viel kostet der Glühwein in Augsburg in diesem Jahr?

Plus Weihnachtszeit, das ist auch Glühweinzeit. Wir bieten einen Überblick über die Glühweinstände in der Stadt und verraten, wie viel der Glühwein wo kostet.

Was meistens hilft, um in Weihnachtsstimmung zu kommen: Ein Besuch auf dem Christkindlesmarkt. Mit Freundinnen und Freunden über den Markt schlendern, allerlei schöne, teils ausgefallene Handwerkskunst bestaunen und dann einen Glühweinstand ansteuern. Die Tasse wärmt die Hände, der dampfende Inhalt den Körper von innen. Glühwein – oder auch die alkoholfreie Variante Kinderpunsch – gehört für viele ebenso zur Vorweihnachtszeit wie Lebkuchen und Zimtsterne.

In Augsburg gibt es gerade viele Möglichkeiten, eine Tasse Glühwein zu kaufen. Allein auf dem Rathausplatz sind es zehn verschiedene Stände, hinzu kommen noch weitere Glühweinhäuschen des Christkindlesmarktes am Moritz-, Fugger-, Welser- und Martin-Luther-Platz. Wer sich noch etwas weiter vom Rathausplatz wegbewegt, kann Glühwein an der Weihnachtsinsel am Zeughaus oder am Christkindlmarkt in der Alten Silberschmiede kaufen. In den Stadtteilen gibt es noch eine Reihe weiterer kleiner Weihnachtsmärkte – etwa den Gögginger Weihnachtsmarkt am Parktheater im Kurhaus oder den Adventsmarkt am Oberhauser Bahnhof – die jeweils an einem oder mehreren Wochenenden stattfanden und -finden.

