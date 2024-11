„Wir feiern soziales Engagement in der Region“

Frau Holland, heute ist ein besonderer Abend. Was erwartet die Gäste auf dem 50. Augsburger Presseball?

ALEXANDRA HOLLAND: Wir haben uns eine ganze Menge einfallen lassen, um den Abend für unsere Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Der Presseball ist traditionell ein glamouröses Event mit Musik, Tanz, kulinarischen Genüssen und inspirierenden Begegnungen. Dazu kommen in diesem Jahr anlässlich unseres Jubiläums viele Extras und Überraschungen. Aber das Wichtigste ist: Wir feiern nicht nur den 50. Augsburger Presseball, sondern auch fünfzig Mal soziales Engagement in der Region. Denn seit dem allerersten Presseball im Jahr 1973 kommt der gesamte Erlös aus dem Losverkauf der Tombola dem Leserhilfswerk unserer Zeitung und damit notleidenden Menschen in unserer Region zugute. Somit war und ist der Presseball eine unverzichtbare Säule der Finanzierung der Arbeit der Kartei der Not.

Das Jahrhundert-Hochwasser im Juni 2024 hat viele Menschen im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen hart getroffen. Wie hat die Kartei der Not geholfen?

HOLLAND: Sehr schnell und umfangreich: Bis 6. August haben wir 1340 Anträge bewilligt und insgesamt 3,7 Millionen Euro als Soforthilfe ausbezahlt. Das sind im Durchschnitt pro Haushalt 2728 Euro. So haben wir insgesamt 3550 Menschen, die direkt vom Hochwasser betroffen waren, unterstützt. Dass das Geld so schnell und unkompliziert genau da angekommen ist, wo es am dringendsten gebraucht wurde, macht mich stolz und glücklich. Es war aber auch schön zu sehen, wie viel Hilfe in dieser Zeit insgesamt geleistet wurde: Viele Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen haben gespendet und vor Ort mit angepackt. Das zeigt, dass es trotz vieler verunsichernder Ereignisse noch immer einen „Kitt der Solidarität“ gibt, der unsere Gesellschaft zusammenhält.

Stichwort verunsichernde Ereignisse: Der Ausgang der US-Wahl, das Scheitern der Ampel-Koalition – unsere Welt ist im Umbruch, alles verändert sich rapide. Welche Rolle spielen da die Medien?

HOLLAND: Ob Flut in Schwaben, die zweite Amtszeit von Trump oder Neuwahlen in Deutschland: All das sind Ereignisse, die uns vor Augen führen, wie fragil die Ordnung der Welt ist, in der wir leben. Auch wenn die Ereignisse um uns herum sich manchmal zu überschlagen scheinen, so helfen uns fundierte Erklärungen und eine vertrauenswürdige Einordnung, mit der unglaublichen Komplexität umzugehen. Und es bedarf freier und unabhängiger Medien für den Erhalt der Demokratie. Nur seriöse Informationsangebote geben den Menschen Orientierung und eine Grundlage, auf deren Basis sie sich selbst eine Meinung bilden können. Dafür arbeiten wir alle hier jeden Tag.

Die Digitalisierung ist hier Fluch und Segen zugleich: Informationen sind leicht und in Echtzeit verfügbar – allerdings nicht immer zuverlässig. Wie gehen Sie damit um?

HOLLAND: Ich sehe das kritisch. Wir werden mit „Content“ regelrecht überflutet. Das Netz ist voll von gezielten Falschinformationen, die sich blitzschnell um den Erdball verbreiten. Algorithmen steuern, was wir zu sehen bekommen. KI-generierte Bilder und Videos führen dazu, dass wir unseren Augen nicht mehr trauen können. All das macht es immer schwieriger, zwischen verlässlichen und unseriösen Quellen zu unterscheiden. In diesem Dschungel sind Qualitätsmedien wichtiger denn je, haben es aber immer schwerer, durchzudringen. Das ist die Herausforderung, vor der wir als Medienhaus jeden Tag stehen und der wir mit neuen digitalen Angeboten, aber auch Live-Formaten, also Veranstaltungen „im echten Leben“, und insbesondere seriösem Journalismus begegnen.

Gehört der Presseball zu diesem Konzept dazu?

HOLLAND: Natürlich. In erster Linie ist und bleibt der Ball eine Benefiz-Gala für die Kartei der Not. Daneben ist er aber auch ein wichtiger Treffpunkt für Freunde, Leser und Geschäftspartner in unserer Heimatstadt und ein etabliertes gesellschaftliches Ereignis unserer Zeitung. Gerade in diesen digitalen Zeiten gibt es doch nichts Schöneres, als sich im Hier und Jetzt zu treffen. Mit dem Presseball bringen wir mehrere Generationen zusammen – sowohl im Vorfeld bei der umfangreichen Organisation als auch am Ballabend selbst. All das ist Grund genug, die 50. Ausgabe dieses Festes besonders glamourös zu feiern. Ich freue mich schon sehr auf den heutigen Abend.

Interview: Julia Baumann

Infos zur Benefiz-Gala Heute findet im Kongress am Park der 50. Augsburger Presseball statt. Einlass ist ab 19 Uhr, um 20 Uhr beginnt das Ballprogramm. Um 23 Uhr findet die Verlosung der Hauptpreise der Tombola zugunsten der Kartei der Not statt. Neben einer Mercedes A-Klasse im Wert von rund 31.000 Euro, gesponsert von der Mercedes-Benz-Niederlassung, gibt es sechs weitere attraktive Hauptpreise zu gewinnen. Stargast MEUTE tritt um 24 Uhr auf. Der Ball endet um 5 Uhr. Restkarten sind noch unter www.presseball-augsburg.de und an der Abendkasse erhältlich.

Icon Vergrößern Der Presseball 2024 findet am 9. November in Augsburg statt. Icon Schließen Schließen Der Presseball 2024 findet am 9. November in Augsburg statt.