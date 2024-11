Eltern eines Autisten: „Wir sind für ihn die letzte Institution vor dem Nichts“

Vor sechs Wochen hat Daniel versucht, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Nicht zum ersten Mal. Seitdem leben seine Eltern in ständiger Angst, dass er es wieder versuchen könnte. „Wir können nicht mehr“, sagt sein Vater Martin Kleiber. Und trotzdem kämpft er weiter, telefoniert sich durch den Freistaat und die Ämter. Versucht, für seinen Sohn psychologische Hilfe und eine Therapie zu organisieren. Um ihm endlich zu helfen. Denn die Eltern sind sich sicher: „Wenn wir aufhören zu kämpfen, dann erwartet Daniel ein ganz, ganz dunkles Leben.“

Schon als Kind sei ihr Sohn, der mittlerweile Anfang 20 ist, anders gewesen. Nach vielen Untersuchungen gab es dann mit vier Jahren eine Diagnose: Frühkindlicher Autismus. Daniel, der wie sein Vater eigentlich anders heißt, ist entwicklungsverzögert, lernte nie richtig schreiben und lesen. Doch dass er anders tickt als andere junge Menschen in seinem Alter, das merke man ihm zunächst nicht an. Und genau das, sagt sein Vater, ist eines der Probleme. „Er kann gut mit den Leuten reden, ist ein kräftiger junger Mann. Deshalb wird er ständig überschätzt.“ Dabei sei Daniel in seiner Welt gefangen. „Aber er kann durch einen kleinen Türspalt in die normale Welt schauen. Und das, was er da sieht, gefällt ihm. Er will so gerne nicht behindert sein. Aber er weiß, dass er es ist.“

Schläge und Mobbing waren an der Tagesordnung

Martin Kleiber kann sich nur zu gut an eine Situation vor etwa zehn Jahren erinnern. Warum habt ihr mich so zur Welt gebracht? Warum habt ihr nicht verhütet? Habt ihr Medikamente genommen, Alkohol getrunken, habe Daniel sie gefragt. „Da sind mir die Tränen gekommen“, verrät er. Voller Wut und Zorn sei Daniel, der so gerne wäre wie alle anderen und seit Jahren von anderen Kindern und Jugendlichen gehänselt, verprügelt und gemobbt werde. Weil er eine Förderschule besuchte, habe er im Grunde erst beim Konfirmationsunterricht zum ersten Mal Kontakt mit Jugendlichen ohne Einschränkung gehabt. Und der sei geradezu desaströs gewesen. „Die Mädchen dort haben ihm gesagt: Du solltest lieber tot sein. Bring dich doch um.“ Noch heute, viele Jahre später, spreche Daniel über dieses Erlebnis. Täglich versuchen die Eltern ihrem Sohn zu vermitteln, dass er trotz seiner Einschränkungen ein wertvoller Mensch ist. „Aber er glaubt es uns nicht. Deswegen brauchen wir dringend Hilfe von einem Psychologen, der sich mit Autismus auskennt.“

Kein Psychologe will sich des Falls annehmen

Doch bisher sei er bei seiner Suche nur gegen Mauern gerannt, sagt der Vater und zeigt auf einen Zettel, der vor ihm auf dem Esstisch liegt. Darauf die Adressen und Telefonnummern von unzähligen Psychologen und Psychotherapeuten. Knapp 100 habe er seit März kontaktiert und immer Absagen erhalten. Von Wartezeiten von einem dreiviertel Jahr oder generellen Aufnahmestopps sei die Rede gewesen. Mittlerweile dürfe er, nachdem die Krankenkasse ein sogenanntes Systemversagen festgestellt habe, auch Privatpraxen anfragen. Doch auch hier hat Kleiber bisher keinen Erfolg. Als er sich an den Bezirk gewandt habe, habe es dort geheißen für die Suche nach einem Psychologen sei man nicht zuständig. In einer anderen Angelegenheit hätten sich Jugendamt und Bezirk über Monate den Ball zugeschoben, bis er in seiner Verzweiflung einen Augsburger Stadtrat kontaktiert habe, der sich für die Familie einsetzte. „Jeder spricht immer von Inklusion. Aber wenn Sie ein Kind haben, das nicht körperlich behindert ist, wird es schwierig.“

Über Beziehungen klappte es mit einem Job auf dem 1. Arbeitsmarkt

Auch bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Schon zum Ende der Schulzeit habe es geheißen für Daniel komme wohl nur eine Werkstätte infrage. Durch Beziehungen konnte sein Vater ihn auf dem ersten Arbeitsmarkt unterbringen. Seit zwei Jahren arbeitet Daniel bei einer Containerfirma. „Aktuell sogar ohne Förderung.“ Der Chef dort sei einer der wenigen Lichtblicke in den vergangenen 20 Jahren. „Die kümmern sich darum, dass er nicht zu dünn angezogen ist. Er muss anrufen, wenn er daheim ist.“ Ein bisschen so wie dieser Chef, wünscht sich Daniels Familie, müssten viel mehr Menschen sein. Doch es fehle in der Gesellschaft zunehmend an Empathie. Und trotz der Vielzahl an Institutionen, an die man sich wenden könne, auch an effektiver Hilfe durch eine übergeordnete Stelle. So kämpfen die Eltern am Rande ihrer Kräfte weiter für ihren Sohn. Aktuell etwa um einen Platz in einem Berufsbildungswerk. Die Einrichtung habe seinem Sohn gut gefallen, wolle ihn gerne aufnehmen. Doch ob daraus etwas wird, müssen nun auf Weisung des Arbeitsamts externe Psychologen entscheiden. „Er soll endlich einmal etwas anderes erleben als Mobbing und Schlägereien“, wünscht sich sein Vater. Deswegen kämpft er weiter, auch wenn die Kraft bald ausgeht. „Wir sind für ihn die letzte Institution vor dem Nichts.“