Augsburg

17:30 Uhr

Wirt vs. Wirt: "Bob" kandidiert wie CSU-Mann Leo Dietz für den Landtag

Plus Gastronom Stefan Meitinger tritt bei der Landtagswahl für "Die Partei" im Augsburger Westen an – mit bierlastigem Wahlprogramm. An Zufall glaubt nur die Satirepartei ...

Von Fridtjof Atterdal, Jörg Heinzle Artikel anhören Shape

Man dutzt sich. Den Augsburger Gastronomen Stefan Meitinger kennen die meisten nur als "Bob". Und Gastronom Leo Dietz ("Peaches", "Cube") ist für fast alle Augsburger "der Leo". Bisher waren die beiden, je nach Betrachtungsweise, nur Kollegen oder Konkurrenten auf dem gastronomischen Feld. Nun machen sie sich auch politisch Konkurrenz. Leo Dietz, seit 2008 im Stadtrat, will für die CSU in den Landtag einziehen. Er tritt im Stimmkreis Augsburg-West an und gilt als Favorit. Im selben Stimmkreis hat inzwischen auch der Polit-Neuling Stefan "Bob" Meitinger seinen Hut in den Ring geworfen – er tritt bei der Landtagswahl für die Satirepartei "Die Partei" an.

Landtagswahl in Augsburg: Wie viel Prozent holt Stefan "Bob" Meitinger?

Aus einer Bierlaune heraus habe er sich überreden lassen, erzählt Stefan Meitinger. "Was nicht heißt, dass ich es nicht ernst meine. Ich stehe zu meinem Wort und wenn ich gewinne, zeige ich auch vollen Einsatz", verspricht er. Doch seine Erfolgsaussichten rechnet er sich als nicht allzu hoch aus. Bei der vergangenen Kommunalwahl vor drei Jahren hatte es "Die Partei" in Augsburg auf 1,5 Prozent gebracht, bei der Landtagswahl 2018 im Augsburger Westen auf 1,3 Prozent – damals allerdings ohne Direktkandidaten. Dass die Satirepartei nun einen Wirt gegen den Gastronomen Leo Dietz ins Rennen schickt, sei "natürlich purer Zufall", beteuert Roland Kurschat, "Partei"-Vorsitzender in Augsburg. Die CSU wolle die Landtagswahl auch zu einer Abstimmung über die Ampel-Regierung auf Bundesebene machen, sagt er. "Wir machen die Abstimmung über den Lieblingswirt."

