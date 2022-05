Wohin Sie per Neun-Euro-Ticket aus Augsburg reisen können

Am Donnerstag stimmt der Bundestag über das Neun-Euro-Ticket ab. Wohin Sie ab Juni für wenig Geld, aber mit viel Zeit und Geduld verreisen können.

Sylt, Berlin, Günzburg: Ganz Deutschland kann in den Sommermonaten Juni, Juli und August mit einem Ticket für neun Euro im Monat bereist werden. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über den Vorschlag der Ampel-Regierung ab, am Freitag muss der Bundesrat zustimmen. Das sogenannte Neun-Euro-Ticket ermöglicht allen, die eine solche Fahrkarte kaufen, jeden Nahverkehrszug, Bus oder Straßenbahn zu nutzen. Dazu braucht es neben dem Ticket aber womöglich jede Menge Geduld. Wir haben für Sie schöne Orte in der Region, aber auch Ziele mit stundenlanger Bahnfahrt, vielen Umstiegen und Funklöchern zusammengestellt, die Sie mit einem Neun-Euro-Ticket aus Augsburg bereisen können.

So kommen Sie nach Westerland (Sylt)

"Ich hab' solche Sehnsucht, ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland", singen die Ärzte in ihrem gleichnamigen Hit. Das Neun-Euro-Ticket ermöglicht Ihnen nun, diesen Sehnsuchtsort für wenig Geld zu besuchen. Dazu brauchen Sie nur 15 Stunden und 18 Minuten aus Augsburg, vorausgesetzt Sie erreichen alle Anschlusszüge. Wenn Sie um 5.17 Uhr die Regionalbahn nach Nürnberg nehmen, sind Sie nach nur fünf weiteren Umstiegen in Leipzig, Magdeburg, Uelzen, Hamburg und Elmshorn um 20:35 Uhr in Westerland. In der Zeit können Sie fast 250 Mal den Song Westerland hören. In diesem Sinne: "Ich hab' solche Sehnsucht!"

Auf in die Hauptstadt Berlin

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Und zwar nur im Nahverkehr und in 9 Stunden und 27 Minuten. Am besten starten Sie wieder frühmorgens um 5.17 Uhr mit der Regionalbahn aus Augsburg nach Nürnberg. Insgesamt sind es dann nur zwei weitere Umstiege in Leipzig und Dessau, bis Sie gegen 15 Uhr in Berlin sind. Der Normalpreis für diese Fahrt liegt übrigens bei 86,70 Euro ohne Bahncard. Da lohnt sich das Neun-Euro-Ticket schon bei der ersten Fahrt.

An die luxemburgische Grenze nach Trier

Mit dem Neun-Euro-Ticket lassen sich auch Grenzen austesten. Nicht nur die eigenen Grenzen in einem langsamen Regionalzug ohne WLAN, sondern auch die Landesgrenzen. Trier liegt nahe Luxemburg und gilt als älteste Stadt Deutschlands. Das Wahrzeichen Porta Nigra, ein altes römisches Stadttor, liegt nur acht Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Aus Augsburg sind es bis zum Bahnhof allerdings etwas mehr als acht Stunden und insgesamt vier Umstiege in Ulm, Stuttgart, Karlsruhe und Neustadt. Eine Grenzerfahrung?

Badeurlaub auf Bayerisch am Ammersee

15 Stunden Regionalbahn bis Sylt sind Ihnen zu lang? Verständlich. Denn Badeurlaub geht auch bayerisch: Ammersee, Brombachsee, Chiemsee. Sie steigen am Hauptbahnhof in die RB67 Richtung Weilheim und in einer Stunde und zehn Minuten sind Sie in Dießen – direkt am Ammersee. Und wo muss ich umsteigen, fragen Sie? Nirgends, das ist ja das Schöne.

P.S.: Sollten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Dießen diese Zeilen lesen: Sie können natürlich einfach in umgekehrter Richtung fahren und einen Tag in Augsburg verbringen. Ist schön hier, versprochen. Das Neun-Euro-Ticket gilt übrigens auch für die Busse und Straßenbahnen der Stadt.

Mit dem Neun-Euro-Ticket (fast) bis zum Schloss Neuschwanstein

Auch über König Ludwig II. sagt man, er habe Bayern nicht gerne verlassen. Abgesehen von kürzeren Ausflügen über die Grenze nach Österreich sind nur acht größere Reisen bekannt. Die meiste Zeit verbrachte der Märchenkönig auf seinen Schlössern. Und das können Sie ganz königlich genauso tun.

Dafür steigen Sie am Hauptbahnhof in die RB77 und fahren zwei Stunden bis Füssen. Dort nehmen Sie den Bus 73 bis Schwangau. Mit Umstiegszeit dauert das etwa 20 Minuten. In Schwangau können Sie einen Shuttlebus bis zum Schloss nehmen, der kostet allerdings drei Euro. Oder Sie gehen zu Fuß. Das hätte König Ludwig II. wahrscheinlich auch getan. Wandern ging er nämlich gerne.

So fahren Sie mit dem Nahverkehr bis vor die Tore des Legolands

Wenn Ihnen das zu anstrengend ist, können Sie Schloss Neuschwanstein in der Miniatur-Version betrachten. Dazu fahren Sie mit dem RE9 von Augsburg nach Günzburg. Das geht auch viel schneller, in 45 Minuten sind Sie da. Am Bahnhof steigen Sie in den Bus 818 und in 15 Minuten stehen Sie vor den Toren des Legolands. Und sollten Sie immer noch nicht genug von ruckeligen Bahnfahrten haben, können Sie mit einem Bummelzug den Park besichtigen. Der ist sogar kostenlos.

Mit dem Neun-Euro-Ticket sogar bis ins Ausland

Zu Beginn des Textes haben wir erklärt, man könne mit dem Neun-Euro-Ticket „ganz Deutschland“ bereisen. Als aufmerksamer Leser oder aufmerksame Leserin werden Sie anmerken, dass Salzburg nicht in Deutschland liegt. Und da haben Sie recht. Allerdings erreichen Sie mit der Regionalbahn auch einige Ziele im Ausland. Dazu gehört Salzburg.

Sie nehmen den Fugger-Express bis München. Von dort fahren Regionalbahnen nach Salzburg. Insgesamt dauert die Fahrt etwa drei Stunden. Allerdings gilt das Ticket nicht für alle Verbindungen. Deshalb sollten Sie sich vor Fahrtantritt bei der Bahn erkundigen, ob ihr Ticket wirklich gültig ist. Denn Schwarzfahren kostet weiterhin mindestens 60 Euro. Wäre ja ärgerlich.

Die Routen wurden auf bahn.de exemplarisch für den 1. Juli 2022 berechnet.