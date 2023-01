Augsburg

Wohn- und Bürgergeld: Stadt und Jobcenter stehen unter Druck

Plus In Augsburg werden durch die Reform mehr Menschen Wohngeld erhalten. Doch aufgrund von fehlender Software und Personal wird es wohl zu Wartezeiten kommen.

Von Miriam Zissler

In diesem Jahr kommt auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters und des Sozialamtes viel Arbeit zu. Das Bürgergeld wird das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und Sozialgeld ablösen. Durch die Wohngeldreform vervierfacht sich allein in Augsburg die Anzahl der möglichen Bezieher. Seit Monaten laufen bei der Stadt die Vorbereitungen auf die größere Nachfrage mit "höchster Priorität", so Augsburgs Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU). Dennoch werde die Bearbeitungszeit womöglich von einigen Wochen auf einige Monate steigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

