Wohnraum statt Gotteshaus: Was wird aus St. Konrad im Bärenkeller?

Plus Wegen sinkender Mitgliedszahlen macht sich ein Pfarrer Gedanken über die Zukunft seiner Kirche. Ein Teil-Abbruch steht im Raum. Der Enkel des Architekten wehrt sich.

Von Jonas Klimm

Dieter Heiler ist extra aus Kempten angereist. Der 84-Jährige steht vor der Kirche St. Konrad im Bärenkeller und zeigt auf das alte Gebäude: "Sehen Sie sich dieses wunderbare Ensemble an. Dass ernsthaft jemand überlegt, es abzureißen, nimmt mich mit", sagt er. "Was die vorhaben, ist ein Sakrileg." Erbaut hat es 1937 Heilers Großvater, der bekannte Architekt Michael Kurz. Doch wie geht es weiter mit St. Konrad? Auch im Bärenkeller nimmt die Gläubigenzahl ab, gleichzeitig steigt der Bedarf nach Wohnraum. Im November stellte Pfarrer Bernd Weidner im Pfarrgemeinderat seine Überlegungen zur Zukunft der Kirche vor, auch ein teilweiser Abbruch wurde nach Informationen unserer Redaktion debattiert. In der Gemeinde regt sich Widerstand.

Weidner leitet seit vielen Jahren die Pfarreiengemeinschaft St. Konrad im Bärenkeller sowie St. Joseph, St. Martin und St. Peter und Paul, alle in Oberhausen gelegen. Wie viele katholische Priester kämpft auch er mit einem stetigen Rückgang der Gläubigenzahl. "Wir hatten mal 7000 Gemeindemitglieder in St. Konrad, heute sind es noch 3100", sagt er. Der Rückgang sei spürbar, vor allem in einer Pfarreiengemeinschaft mit "vielen großen Gebäuden". Das Bistum Augsburg erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, dass allein in den Jahren 2016 bis 2020 die durchschnittliche Anzahl von Besuchern regulärer Sonntagsgottesdienste in St. Konrad um mehr als ein Viertel gesunken sei.

