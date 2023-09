Augsburg

06:00 Uhr

Wozu das Tramgleis in der Maximilianstraße wichtig ist

Plus Die Alt-Augsburg-Gesellschaft möchte den Straßenzug begrünen und regt an, die Straßenbahngleise zu entfernen. Dafür wäre aber Ersatz nötig.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft hat am Wochenende ihren Vorstoß bekräftigt, die Maximilianstraße mit Bäumen zu begrünen (wir berichteten). Zwingend nötig wäre dafür aber, die Straßenbahngleise in der Straßenmitte zu entfernen. Auf Anfrage erklärten die Stadtwerke, dass man auch künftig eine zweite Zufahrt fürs Straßenbahndepot in der Baumgartnerstraße dringend brauche - sollte die Maximilianstraße irgendwann wegfallen, brauche es eine Alternative.

Hintergrund: Über die Gleise in der Maximilianstraße fahren pro Tag um die 30 leere Straßenbahnen, die vom Depot in den Fahrgastbetrieb starten oder aus dem Linienverkehr in den Betriebshof zurückkehren. Das Depot nahe des Roten Tors ist regulär über den Gleisstrang der Linie 6 an der Rote-Torwall-Straße angebunden, doch zum Betriebsbeginn und -ende oder wenn untertags Taktänderungen anstehen, würden es dort mit ein- und ausrückenden Straßenbahnen eng werden. Einen Teil der Züge lassen die Stadtwerke darum über die Maximilianstraße fahren, um den Hauptstrang an der Konrad-Adenauer-Allee zu entlasten. "Das hat auch den Vorteil, dass man die Bahnen morgens am Königsplatz gleich in der richtigen Fahrtrichtung stehen hat und man keine Extratouren über Wendeschleifen fahren muss", so Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. Auch bei blockierten Strecken sei die Maximilianstraße als Ausweichroute viel wert.

