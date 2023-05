Z-Symbol ins Haar rasiert: Mann steht in Augsburg vor Gericht

Ein Mann macht in Augsburg Polizisten durch seine Frisur auf sich aufmerksam. Warum der Fall nun vor Gericht landet.

Ein 42 Jahre alter Mann muss sich an diesem Mittwoch (17. Mai) vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Es geht um einen Vorfall im Mai vergangenen Jahres und hat mit der damaligen Frisur des Mannes zu tun - und mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Vor rund einem Jahr hatte sich der Mann in der Augsburger Innenstadt aufgehalten. Dort näherte er sich der Anklage zufolge einem Polizeifahrzeug. Nur noch wenige Schritte von dem Einsatzwagen entfernt, soll er den Blickkontakt zu den Beamten gesucht, ihnen dann den Rücken zugewandt und seine Baseballmütze vom Kopf gezogen haben. Dabei wollte er offenbar seine Frisur zeigen.

"Z" in Kopfhaar rasiert: Mann in Augsburg vor Gericht

Auf dem Hinterkopf des Angeklagten war ein großes "Z" zu erkennen, rasiert in seine Haare. Zusätzlich soll der Angeklagte mit seinem Finger auf das Symbol gezeigt haben, um die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten darauf zu lenken. Den Buchstaben nutzt die russische Armee zur Markierung ihrer Fahrzeuge im Kontext des Angriffskrieges auf die Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann. Das "Z" steht als Symbol für den russischen Angriffskrieg, das Zeigen kann in Deutschland strafbar sein.

Dem Mann wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, durch sein Verhalten seine Solidarisierung mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine kundgetan zu haben. Ihm soll dabei bewusst gewesen sein, dass das Anbringen eines Z-Symbols geeignet gewesen sei, das Vertrauen in die öffentliche Rechtssicherheit und in ein friedliches Zusammenleben zu erschüttern - so lautet die Einschätzung der Ankläger. Der 42-Jährige wird juristisch nun der Belohnung und Billigung von Straftaten beschuldigt. Weil er laut einer Mitteilung des Amtsgerichts gegen eine per Strafbefehl erlassene Geldstrafe Einspruch eingelegt hat, soll es nun zu einer Verhandlung kommen.

