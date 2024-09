Zahl der Arbeitslosen sinkt, ist aber deutlich über Vorjahresniveau

Die Zahl der Arbeitslosen in Augsburg ist zuletzt leicht zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit in Augsburg mitteilt, habe es im September in der Stadt 10.913 Menschen ohne festes Beschäftigungsverhältnis gegeben. „Das sind 253 oder 2,3 Prozent weniger als einen Monat zuvor und entspricht einer Quote von 6,3 Prozent“, heißt es von der Behörde. Allerdings: Im Vergleich zum September 2023 bedeutet dies, dass die Quote gestiegen ist; vor zwölf Monaten betrug sie lediglich 5,7 Prozent. Konkret sind derzeit 1135 Arbeitslose mehr gemeldet als im September des Vorjahres. Zwar neige sich der „Sommeranstieg der Arbeitslosigkeit dem Ende zu“, wie es Elsa Koller-Knedlik ausdrückt, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. In diesem Jahr allerdings falle der Rückgang schwächer aus als zuvor.

Der Arbeitsmarkt, sagt die Behördenchefin, werde durch den aktuellen Wirtschaftsabschwung „zunehmend beeinträchtigt.“ Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steige langsamer als zuvor, die Zahl der neugemeldeten Arbeitsstellen seit Jahresbeginn liege deutlich hinter den Zahlen von 2023. Die deutsche Wirtschaft stecke seit über zwei Jahren in einer stagnativen Phase fest, eine Erholung lasse bislang auf sich warten. Mehr und mehr leide darunter auch der Arbeitsmarkt; die Firmen stellten verhalten ein. „Wer arbeitslos wird, braucht inzwischen länger, um wieder eine Arbeit zu finden“, sagt Elsa Koller-Knedlik.

Arbeitsmarkt in Augsburg und Umgebung: So ist die Lage

Im gesamten Agenturbezirk, der neben Stadt und Landkreis Augsburg auch den Kreis Aichach-Friedberg umfasst, liegt die Arbeitslosenquote bei 4,4 Prozent. Insgesamt sind hier derzeit 17.860 Menschen ohne Job.

Zwar sei der Bestand an offenen Stellen im September nach oben gegangen, „wir haben derzeit 5772 offene Stellen“, so Koller-Knedlik, und damit 299 mehr als im August. Dies seien aber 1108 oder 16,1 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Eine Vielzahl an freien Stellen gebe es weiterhin im Bereich der Zeitarbeit und auch in anderen Wirtschaftszweigen wie etwa dem verarbeitenden Gewerbe und dem Handel. Es wachse die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, „jedoch längst nicht mehr so stark wie in den zurückliegenden Jahren“. (jaka)