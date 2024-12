Nach Magdeburg: Gemischte Gefühle auf Augsburger Christkindlesmarkt

Rein optisch betrachtet wirkt der Augsburger Christkindlesmarkt am Samstagvormittag wie immer. Doch wenn man durch die Reihen geht und mit Beschickern und Besuchern spricht, spürt man: Nach der Attacke auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg herrschen in Augsburg gemischte Gefühle. Die Betroffenheit ist groß, gleichzeitig will man sich die vorweihnachtliche Stimmung nicht nehmen lassen. Die Schausteller haben im Rahmen einer Besprechung am Samstagmittag gemeinsam mit der Stadt entschieden, dass es am Abend ein Zeichen der Solidarität geben soll: Mit einer Gedenkminute kurz vor dem Engelesspiel um 18 Uhr will man der Toten und Verletzten von Magdeburg gedenken.

„Natürlich macht man sich nach einem solchen Ereignis Gedanken“, sagt Heike Pass, die in einem der Stände arbeitet. Es sei traurig, dass das passieren musste. Trotz allem fühle sie sich auf dem Augsburger Markt weiter sicher, auch wenn ein Beigeschmack bleibe. Robin, der nur seinen Vornamen preisgeben möchte und an einem Stand mit Blechschildern arbeitet, meint: „Es ist nicht mehr wie vorher. Gefühlt ist heute auch weniger los.“

Besucher wollen sich trotz Attacke in Magdeburg auf Weihnachten freuen

Die Budenstraßen sind um die Mittagszeit gefüllt, aber nicht übervoll. Zwischen den Besucherinnen und Besuchern mischt sich auch die Polizei. Ein Trupp erzählt, er sei aus München für heute angefordert worden. Mehr könne man aber nicht sagen. Die drei ziehen weiter und geben den Blick auf zwei junge Frauen frei, die mit ihrem Glühwein für ein Selfie posieren. Magdeburg sei nicht Augsburg, sagen sie. Es herrschen gemischte Gefühle auf dem Augsburger Christkindlesmarkt.

So will sich eine Seniorin den Besuch nicht nehmen lassen. „Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Sonst dürfen wir bald nirgendwo mehr hingehen.“ Auch Familie Vögl ist trotz der Ereignisse in Magdeburg am Samstag auf dem Augsburger Christkindlesmarkt. Man habe sich den Besuch vorgenommen und sehe die Sicherheitsvorkehrungen, die bereits getroffen wurden, als beruhigend an. Dinge wie die Poller an der Ecke zur Karolinenstraße und die deutlich sichtbare Polizeipräsenz geben ihr Sicherheit, sagt auch Julia Schroth, die an einem der Stände zum Perlachberg hin arbeitet. Aber ja, sie habe sich heute Morgen auf dem Weg zum Markt durchaus ihre Gedanken gemacht.

Was das Sicherheitskonzept betrifft, fühlen sich die Augsburger Standbetreiber gut aufgehoben: „Es wurde in diesem Jahr vor dem Markt noch einmal überarbeitet“, sagt Manuela Müller-Manz, Chefin der Marktkaufleute. Der Rathausplatz wird, wie bereits in den Jahren zuvor durch Barrieren und Poller abgeschirmt, so dass keine Autos auf den Platz fahren können. In der Fußgängerzone dienen geparkte Lieferwagen und Kleinbusse als mobile Barrieren. Besucher dürfen keine Messer und Waffen dabeihaben, die Polizei sei entsprechend geschult und aufmerksam. Am Nachmittag teilt Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch in einer Pressemeldung mit, man stehe in ständigem Kontakt mit dem Augsburger Polizeipräsidium und den Sicherheitsbehörden und überprüfe laufend das Sicherheitskonzept für den Christkindlesmarkt. So auch jetzt. „Eine Verschärfung unserer Sicherheitsmaßnahmen ist aktuell nicht erforderlich“, zieht Pintsch ein Fazit. Oberbürgermeisterin Eva Weber drückt den Angehörigen in Magdeburg ihr Mitgefühl aus.

Terrorverdacht gegen Iraker bestätigte sich nicht

Erst Anfang Dezember war ein 37-jähriger Asylbewerber aus dem Irak in Augsburg festgenommen und in Abschiebehaft gebracht worden. Zunächst hieß es, Ali G. habe einen Anschlag auf den Christkindlesmarkt in Augsburg geplant, dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt. Zwar sei der Mann durch seine IS-Kontakte und auffällige Posts in den sozialen Medien schon seit Oktober im Visier der Behörden gewesen. Den Sicherheitsbehörden zufolge gab und gibt es derzeit aber keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne oder auf konkrete Gefährdungen für Weihnachtsmärkte in Bayern. Die Sorgen bei Beschickern und Besuchern hatten sich gerade erst gelegt, durch den Anschlag in Magedburg ist die Stimmung nun erneut getrübt. „Aber die wenigen Tage bis Weihnachten werden wir jetzt noch rumbringen“, bringt es Müller-Manz auf den Punkt.

Beschicker und Stadt Augsburg beraten über Zeichen der Solidarität

Der Bundesverband der Schausteller und Marktkaufleute e.V. hat am heutigen Samstag an seine Mitglieder eine Nachricht verschickt, an allen deutschen Märkten um 19 Uhr die Lichter und die Musik auszuschalten und Pfarrer der umliegenden Gemeinde um eine Trauerandacht auf dem jeweiligen Markt zu bitten. So soll ein Zeichen der Solidarität mit den Opfer in Magdeburg gesetzt werden. Die Nachricht ist auch bei Schaustellern in Augsburg angekommen. Am Samstagmittag beschlossen sie gemeinsam mit der Stadtspitze Augsburg, sich dem Vorstoß anzuschließen.

„Wir werden kurz vor dem Engelesspiel um 18 Uhr eine Gedenkminute für die Opfer von Magdeburg abhalten“, sagt Manuela Müller-Manz. Zu diesem Zeitpunkt sei es am Christkindlesmarkt ohnehin etwas ruhiger, weil sich die Besucher auf das Schauspiel der Engel konzentrieren. Im Rahmen der Gedenkminute soll es eine kurze Ansprache geben, wer sie hält, ist noch nicht sicher. „Wahrscheinlich wird es Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sein“, sagt Müller-Manz. Man bemühe sich im Lauf des Nachmittags aber auch noch um einen Geistlichen, um das Gedenken so würdevoll wie möglich zu gestalten.