Zocken für Augsburg: Jugendliche können ihre Stadt in einem Computerspiel gestalten

Minecraft zocken und währenddessen die eigene Stadt zum Positiven verändern? Das ist möglich bei den Workshops „Zocken für Augsburg“, die der Stadtjugendring veranstaltet. Gespielt wird hier „Minetest“, eine Open-Source-Version des bekannten Videospiels . Ziel ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, im Rahmen des Spiels Veränderungen einzubringen, die sie sich für Augsburg wünschen. Zu Beginn der Veranstaltungen werden im Rahmen der sogenannten Zukunftswerkstatt Ideen entwickelt. Von neuen Treffpunkten über grüne Oasen bis hin zu besserer ÖPNV-Anbindung ist hier alles möglich. Anschließend können die Jugendlichen ihre Ideen im Spiel umsetzen. Die besten Ideen werden am Ende des Tages ausgezeichnet. Marlene Mechold, ehrenamtliche Vorsitzende des SJR, betont: „Projekte wie dieses sind enorm wichtig, um Jugendlichen zu zeigen, dass ihre Meinung zählt und sie die Zukunft ihrer Stadt selbst in die Hand nehmen können. Demokratie lebt schließlich von Beteiligung.“

Ziel dieser Workshops ist es den Kindern zu zeigen, wie demokratische Prozesse funktionieren und wie sie ihre Umwelt aktiv mitgestalten sowie kommunale Herausforderungen lösen können. Der erste Workshops fand am Samstag in der b-box im Schwabencenter statt. Weiter Termine sind kommenden Samstag, 12. Oktober, im Kosmos Jugendhaus im Univiertel und am 28. Oktober im h2o Jugendzentrum in Oberhausen. Die Workshops gehen jeweils von 11 bis 20 Uhr, teilnehmen dürfen Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahre.