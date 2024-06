Augsburg

"Zu viel Einzelhandel": Wie sich Experten eine moderne Augsburger Innenstadt vorstellen

Plus Die Alt-Augsburg-Gesellschaft diskutiert mit Experten über die Transformation der Innenstadt. Der Ulmer Baubürgermeister spricht dabei eine Warnung aus.

Von Jonas Klimm

In einem Punkt waren sich die Diskutanten einig: Innenstädte werden sich in den kommenden Jahrzehnten drastisch ändern (müssen). Bei einer Podiumdiskussion im Rokokosaal des Schaezlerpalais schnitt der Vorsitzende der Alt-Augsburg-Gesellschaft, Sebastian Berz, zahlreiche Themen an: Begrünung, Migration, Flächennutzung, Stadtfeste. Auch wenn die inhaltliche Tiefe bisweilen fehlte, konnten sich die Gäste ein Bild machen, vor welchen Herausforderungen Augsburg in den nächsten Jahren steht. Im Fokus stand dabei auch die Frage, welchen Stellenwert eine Innenstadt in Zeiten hat, in denen sich der Einzelhandel auf dem Rückzug befindet.

Berz hatte neben Tim von Winning - Bürgermeister der Stadt Ulm und verantwortlich für Stadtenwicklung, Bau und Umwelt - den Augsburger Wirtschaftsreferenten Wolfgang Hübschle sowie Baureferent Steffen Kercher eingeladen. Das Podium komplettierten Tourismusdirektor Götz Beck, Professor Markus Keck, Lehrstuhlinhaber für Urbane Klimaresilienz an der Universität Augsburg, und Professor Erol Yildiz vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck. "Wir haben in deutschen Städten zu viele Einzelhandelsflächen", sagte von Winning. Innenstädte hätten sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs dahin entwickelt, vor allem auf den Einzelhandel zu setzen. Doch dieser ziehe sich zunehmend zurück und der Online-Handel gewinne an Bedeutung. Augsburg bekommt das mit der Schließung von Karstadt aktuell besonders drastisch zu spüren.

