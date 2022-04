Zufluchtsort Augsburg: Ein Tag im Leben ukrainischer Geflüchteter

Von Max Kramer - vor 4 Min.

Sie sind dem Krieg in der Ukraine entronnen. Doch in ihren Köpfen, da wütet er weiter. Wie erleben Geflüchtete ihren neuen Alltag in Augsburg? Fünf Begegnungen.

Ein kaltes, blaues Leuchten liegt in Zlatas Augen. Es bohrt sich durch die Fensterfront in den verregneten Morgen, bis zum Hotelturm am Horizont. Aber die Zehnjährige starrt ins Nichts, wie sie da gewunden auf der Bierzelt-Garnitur sitzt. Die Fußspitzen zeigen nach innen, der blonde Schopf richtet sich nach draußen. Der Körper in Augsburg, der Kopf woanders. Zlata ist eben aufgestanden, so wie die meisten anderen hier im Frühstücksraum der Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete. Sie alle beginnen gerade einen neuen Tag in ihrem neuen Leben.

