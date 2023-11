Augsburg

vor 52 Min.

Zukunft des Augsburger Theaterquartiers: Stadt konkretisiert Pläne

Plus Denkbar sind eine schmalere Volkhartstraße oder eine Neugestaltung der Ludwigstraße, sagt die Stadt. Ein Thema werden auch Konflikte in der Nutzung des Viertels sein.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt hat jetzt ihre Überlegungen, wie die Straßenzüge und Plätze rund um das Theater im Zuge der Generalsanierung neu- und umgestaltet werden könnten, etwas konkreter skizziert. Spätestens im Zuge der Neuplanung des sogenannten Theaterquartiers, wie der Arbeitstitel der Stadt für die Straßenzüge rund ums Theater lautet, werde man an die Umgestaltung der Fuggerstraße ranmüssen, so Baureferent Steffen Kercher bei einer ersten Beteiligungsveranstaltung für Anwohner und Gewerbetreibende. Die Fuggerstraße – nach dem Königsplatzumbau seit zehn Jahren ein Provisorium – sei die historische Schauseite des Theaters, man müsse aber genauso nach hinten hin zur Theater- und Heilig-Kreuz-Straße etwas tun. "Das spiegelt das geänderte Verhältnis zur Bürgerschaft wider – das Theater thront nicht mehr am Ende einer Straße, sondern es gibt ein Miteinander", so Kercher.

Wie berichtet will die Stadt nun, da ein Teil der Wegstrecke bei der Theatersanierung zurückgelegt ist (das Große Haus soll 2028 fertig werden, der Erweiterungsneubau mit zweiter Spielstätte 2029), damit beginnen, das Umfeld des Theaters zu planen. Die Initiative "Theaterviertel jetzt" hatte zuletzt Druck in diese Richtung gemacht, nachdem die Stadt das Vorhaben zuletzt eher zurückhaltend angegangen war. Die Idee: Mit einem Theater, das sich mit einem Kultur-Shop, einer offenen Kantine und einem Café, einer Aussichtsterrasse und einem tagsüber geöffneten Foyer als der breiten Öffentlichkeit zugewandt präsentiert, soll auch eine Änderung des öffentlichen Raums drumherum einhergehen. Der Stadt schwebt ein Kulturviertel zwischen Theater, Leopold-Mozart-College, Stadtbücherei und Staatsbibliothek vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen