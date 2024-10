Bestialischer Gestank: Vermieter stößt bei Zwangsräumung auf Müllhalde

Es stinkt so bestialisch aus der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in Oberhausen, dass Nachbarn die Polizei rufen. Sie fürchten, die Bewohnerin könnte tot sein. Die Frau, um die 30 Jahre alt, lebt abgeschottet, lehnt Kontaktversuche ab. Doch die Beamten treffen sie lebend an – in einer massiv vermüllten Wohnung. Sie gehört Igor Dordevic. Der Vermieter, der ohnehin bereits auf rückständige Mietzahlungen wartet, erwirkt am Amtsgericht Augsburg einen Zwangsräumungstitel. Nun, wenige Monate später, öffnet er die Tür seines Mietobjekts und steht vor einer Katastrophe. Eine Geschichte über eine Messiewohnung und Behörden, die offenbar vergeblich versuchten, zu helfen.

