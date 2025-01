Zwei Brände halten Augsburger Feuerwehren in Atem - eine hilflose Person wird gerettet

Eine dramatische Meldung erhielt die Berufsfeuerwehr am Samstag gegen 13 Uhr: In der Oberschönenfelder Straße in Bergheim brannte es in einer Wohnung. Rauch war aus mehreren Fenstern wahrnehmbar, Personen seien vom Brand im ersten Obergeschoss eingeschlossen, hieß es. Bei dem Einsatz wurde eine hilflose Person vorgefunden, die ins Freie gebracht werden konnte. Zu einem weiteren Einsatz kam es am Nachmittag im Bärenkeller.

Ein dramatisches Bild bot sich den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Augsburg und den Freiwilligen Feuerwehren aus Bergheim, Göggingen und Lechhausen in Bergheim. Sofort ergriffen sie Maßnahmen, um das Feuer zu löschen und Menschen zu retten. Laut Berufsfeuerwehr Augsburg wurde der Brand von mehreren Seiten mit einem Zangenangriff bekämpft. Gleichzeitig wurde mit der Personensuche in dem völlig verrauchten Gebäude begonnen. Unter anderem wurden mehrere Hochleistungslüfter eingesetzt, um den dichten, hochgiftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu drücken. Die Feuerwehrleute fanden demnach im ersten Stock des Gebäudes eine hilflose Person vor und retteten sie ins Freie. Sie wurde an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst und Notarzt übergeben und zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert. Die anderen gemeldeten Bewohner konnten sich hingegen laut der ersten Meldungen alle selbständig ins Freie retten und wurden ebenfalls medizinisch versorgt. Eine weitere Person wurde zur Weiterbehandlung in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr untersuchte auch angrenzende Bereiche des Anwesens sowie Nachbargebäude. Sie konnten freigegeben werden. Das betroffene Haus sei aber aufgrund der enormen Rauch- und Brandausbreitung aktuell nicht mehr bewohnbar, teilte die Berufsfeuerwehr Augsburg mit. Die Anwohner wurden anderweitig untergebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten nahmen die Ermittler der Polizei ihre Arbeit zur Brandursache und Schadenshöhe auf.

Im Bärenkeller brennen ein Sofa und Unrat

Am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr musste die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen zu einem weiteren Brand ausrücken. Im Bärenkeller brannte ein an der Fassade eines Wohngebäudes gelagertes Sofa sowie weiterer Unrat. Durch die enorme Hitzeentwicklung waren bereits die Rollläden und deren Abdeckungen geschmolzen sowie Sprünge in den Fenstern der angrenzenden Wohnungen sichtbar. Der auf dem Rückweg von einem weiteren Einsatz befindliche Rettungswagen der Berufsfeuerwehr bekämpfte den Brand mit einem mitgeführten Feuerlöscher bis zum Eintreffen weiterer Kräfte. Der Brand konnte schließlich durch nachrückende Kräfte der Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden. Um eine Ausbreitung des Brandes in die Fassade und im Bereich des Daches auszuschließen, kam die Drehleiter sowie die Wärmebildkamera zum Einsatz. Zur Brandursache kann die Berufsfeuerwehr aktuell keine Angaben machen.