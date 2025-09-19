Zwei Fahrräder aus einem Keller gestohlen

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 16., und Donnerstag, 18. September verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Bohl-Straße und entwendeten dort zwei Fahrräder. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefon 0821/323-2610 entgegen. (gau)

