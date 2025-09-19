Icon Menü
Augsburg: Zwei Fahrräder aus einem Keller gestohlen

Augsburg

Zwei Fahrräder aus einem Keller gestohlen

Unbekannte stiegen in den vergangenen Tagen ein Mehrfamilienhaus in Pfersee ein. Die Polizei sucht Zeugen.
    Ein Unbekannter ist in Pfersee in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.
    Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Im Zeitraum zwischen Dienstag, 16., und Donnerstag, 18. September verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Bohl-Straße und entwendeten dort zwei Fahrräder. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefon 0821/323-2610 entgegen. (gau)

