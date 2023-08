Zwischen Bier und Basar: Nachts schlägt in Augsburg die Stunde der Spätis

Von Katharina Indrich - 18:00 Uhr

Wer nach Ladenschluss noch Grillfleisch oder Windeln braucht, der wird in Augsburgs Spätis fündig. Neben viel Hochprozentigem gibt es hier Lebensgefühl gratis dazu.

Die Abendsonne taucht den Augsburger Dom schon in orangefarbenes Licht, doch die Hitze des langen Sommertages ist noch lange nicht gewichen. Das Kopfsteinpflaster in der Frauentorstraße gleicht einer Fußbodenheizung. Es ist heiß, zum Start in das Sommerwochenende muss eine Erfrischung her. Doch die Schiebetüren der Rewe-Filiale sind seit 30 Minuten verschlossen. Ladenschluss in Bayern. Wer jetzt noch dringend etwas braucht, dem bleibt die Tankstelle, vielleicht der nette Nachbar von nebenan. Oder aber der kleine Kiosk Milan. Reges Treiben herrscht dort an diesem Sommerabend. Eine Packung Zigaretten für die anstehende Partynacht, ein kühles Helles zum Abhängen im Park. All das bekommen die Kunden hier auch weit nach 20 Uhr im Laden von Raschid Khidir. "Das ist einfach der beste Späti in ganz Augsburg", lobt ein 37-Jähriger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, während er mit einer Flasche Bier aus dem Laden schlappt und sie in die große Tasche seiner Cargohose gleiten lässt. Zweimal die Woche kommt er her, meistens für Tabak und ein Bier. "Ich wohne gleich um die Ecke. Der große Vorteil ist, dass der Laden hier bis 22 Uhr offen hat. Und es ist einfach so ein bisschen dieses Kiezgefühl, das ihn besonders macht."

Nach seinem Sohn Milan hat Raschid Khidir seinen Kiosk benannt Foto: Silvio Wyszengrad

Raschid Khidir hört das immer wieder von seinen Kunden. Vor knapp zwei Jahren hat er den Kiosk hier übernommen und die Geschäfte laufen gut, wie er sagt. "Die Leute freuen sich, dass wir die Öffnungszeiten verlängert haben. Man merkt, dass ihnen das das Leben leichter macht." Wer auf den letzten Drücker noch eine Party plant, ist hier genau richtig. Bier, Schnaps und Wein stapeln sich in den Regalen, dazu Energy Drinks und Salzstangen, Shishas und Chips. Auch Kaffee, Milch, Ladekabel, Geburtstagskarten und Corona-Schnelltests hat Raschid Khidir im Angebot. Und, was seinen achtjährigen Sohn besonders freut, jede Menge Eis. Nach dem Jungen hat der Papa den Kiosk benannt. "Und das hat mir Glück gebracht", sagt er zufrieden. Am Wochenende, so wie heute, packt Milan manchmal in "seinem" Kiosk ein bisschen mit an, hilft beim Auspacken, räumt die Ware ein. Und dafür darf er dann zwischendrin auch in die Eistruhe greifen. Für ein Eis interessiert sich Sergi Yeskov an diesem Abend trotz der immer noch tropischen Außentemperaturen nicht. Der Mann aus der Ukraine hat sich stattdessen ein Augustiner aus dem Kühlschrank ausgesucht. "Das ist das beste Bier", sagt er. In der Ukraine, erzählt Yeskov, hätten die Geschäfte bis 23 Uhr auf. Dass das in Bayern anders ist, hat ihn anfangs verwundert. Doch zum Glück gibt es ja Raschid Khidir, den Kiosk Milan und einige andere Spätis in Augsburg.

