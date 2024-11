Augsburger Alt-OB feiert Geburtstag: Mit 85 ein Mann in den besten Jahren

Bei der letzten Begegnung im Frühsommer während einer Konzertpause erzählte Peter Menacher begeistert von einer Studienreise ins süditalienische Kalabrien, von der er kürzlich zurückgekehrt sei. In den darauffolgenden Monaten standen zusammen mit Ehefrau Ingeborg weitere Unternehmungen an: Wanderungen im geliebten Allgäu, E-Bike-Touren im Meraner Land und so manches mehr. Das Treffen vor Kurzem findet zwar nicht in den Bergen, sondern am Kaffeetisch seines Hauses im Stadtjägerviertel statt. Doch auch hier wirkt der ehemalige Schulreferent, Alt-Oberbürgermeister und Augsburger Ehrenbürger wie ein Mann in den besten Jahren. Dass ihn nur noch wenige Tage von seinem 85. Geburtstag am Freitag, 29. November, trennen, ist angesichts seiner körperlichen und geistigen Vitalität kaum zu glauben.

