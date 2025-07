Altstadtfest 2025: Bei Bands, DJs und Kunst wird zwei Tage lang gefeiert

Die Augsburger Altstadt lockt mit ihren kleinen Geschäften und Cafés viele Menschen an. Doch am kommenden Wochenende wird es in den beschaulichen Gassen noch voller. Nach einer mehrjährigen Pause organisiert der Altstadtverein zusammen mit ansässigen Gastronomen und Einzelhändlern wieder ein Altstadtfest. Das Programm am Freitag, 25. und Samstag, 26. Juli, verspricht vielfältig zu werden. Neben Bands und Biergarten stellen außerdem Künstler beim „Kunstkanal“ ihre Werke an den Bachläufen aus. Die Initiatoren verfolgen mit dem Altstadtfest ein Ziel.

„Mit dem Fest wollen wir den Menschen einfach zwei schöne Tage bereiten“, sagt Marcus Frank. Nicht mehr und nicht weniger. Die Altstadt jedenfalls, so der ansässige Optiker und Vorsitzende des Altstadtvereins, müsse man dadurch nicht bekannter machen. „Das ist sie ohnehin schon“, stellt Frank fest und verweist auf Passantenzählungen. „In der Altstadt ist teilweise mehr los, als oben in der Annastraße.“ Nicht jedem Altstadtbewohner gefällt die neue Lebendigkeit, die vor allem die neue Gastronomie rund um den Holbeinplatz auslöst. Deshalb war zuletzt auch über Bänke, die die Stadt am Vorderen Lech installiert hat, debattiert worden. Doch weniger Diskussion, dafür umso mehr Spaß verspricht das Programm des Altstadtfestes, das am Freitag von 16 bis 22 Uhr und am Samstag von 14 bis 22 Uhr dauert. In dieser Zeit sollen sich die Gassen in eine Festzone verwandeln, kündigen Frank und sein Stellvertreter Ralf Erben an.

Augsburger Altstadtfest 2025: Bands, Bühnen, Biergarten und Kunst

Gastronomen, wie Konditormeister Max Ertl vom Café Ertl, rüsten ihre Bestuhlung auf und bewirten die Besucherinnen und Besucher. Es gibt Foodtrucks und Getränkeausschank und Musik auf zwei verschiedenen Bühnen. Auf der Hauptbühne am Holbeinplatz treten an beiden Tagen Bands, wie die Swinging Oldtime Jazzband, Men With Broken Hearts oder The Choice auf. Auf der Vinyl DJ Stage hingegen, die sich am Judenberg befindet, heizen DJ‘s, wie Fugaza und Patrick B. ein, die manche aus dem Oh Boi oder City Club kennen dürften. Für Kinder gibt es in der Pfladergasse Unterhaltung.

Beim Altstadtverein Augsburg ist die Vorfreude groß

Das Altstadtfest wird mit dem Kunstkanal, der zuletzt 2019 stattfand, zusammengelegt. 20 Künstlerinnen und Künstler aus Augsburg und Umgebung stellen ab Samstag ihre Werke an den Kanälen aus. „Ein Fest in dieser Größe und zugleich den Kunstkanal, das haben wir noch nie gemacht.“ Die Vorfreude bei den Altstadtvereins-Vorsitzenden Frank und Erben ist groß. Auf die Kunstausstellung unter freiem Himmel, die vier Wochen dauert, ist man besonders stolz.

„Feste gibt es viele und überall. Aber der Kunstkanal ist ein außergewöhnliches Format und hat ein Alleinstellungsmerkmal. Denn wer hat schon so schöne Lechkanäle wie wir in der Augsburger Altstadt“, sagt Marcus Frank. Nach der vierwöchigen Ausstellung sollen drei Sieger prämiert werden. Das Publikum könne dabei über sein Lieblingskunstwerk abstimmen. Der erste Kunstkanal wurde übrigens 2007 unter dem damaligen Altstadtvereinsvorsitzenden Johannes Althammer veranstaltet und hat ein Kunstwerk hinterlassen, an dem sich bis heute viele Passanten erfreuen: nämlich das Fahrrad am Mittleren Lech, dessen Pedale vom rauschenden Wasser angetrieben werden.