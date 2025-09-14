Augsburg weit vorne und weit oben: Es leben die Ranglisten

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer Stadt.

Hundert und eine Rangliste. Rankings sind eine schöne Sache, schon allein, weil man als Laie alles und nichts hineininterpretieren kann. Das Einfachste ist die Übersetzung des englischen Terminus‘: Ranking heißt so viel wie Rang oder Einstufung. Die Uni Augsburg taucht nun in einer solchen Einstufung auf: im Shanghai Ranking. Es bewertet Universitäten weltweit und man braucht nicht viel Vorstellungskraft, um zu ermessen, dass es davon sehr, sehr viele gibt. Augsburg ist mit seinen Bereichen Mathematik, Atmosphärenforschung und Lehr- und Lernforschung auf Plätzen zwischen 200 und 300 gelandet. Klingt nach weit hinten, ist bei 1000 untersuchten Unis aber weit vorne. Stutzig macht nur ein Satz in der Pressemitteilung: „Die Universität Augsburg ist damit im Ranking einen 100-er Bereich aufgestiegen und befindet sich in der Kategorie 601 bis 700.“ Also was nun? 200, 300, 600 oder 700? Vielleicht schreiben wir uns in einen Kurs des ausgezeichneten Bereichs Mathematik ein, dann klappt‘s auch mit dem Verständnis der nächsten Mitteilung …

***

Mach mit. Bürgerbeteiligung ist ein Wort, das OB Eva Weber wichtig nimmt. Sie weiß: Die Menschen wollen nicht gesagt bekommen, was zu tun ist, sie wollen mitreden. In Augsburg dürfen sie das bei sehr vielen Themen, zum Beispiel bei der Frage, wo sie sich auf dem Rathausplatz Bäume wünschen würden, wenn in 20 Jahren Geld da wäre, welche zu pflanzen. Schneller geht der Aufbau eines Spielgeräts auf einem Spielplatz. Der im Siebentischpark braucht ein neues und die Bürger dürfen sagen, welches sie wollen und ob es naturfarben, grün oder blau sein soll. Bis Ende September können sie ihre Wünsche auf dem städtischen Portal „Mach mit“ abgeben oder am 23. September auf besagtem Spielplatz persönlich (!) mit Mitarbeitern des Amts für Grünordnung diskutieren. Wir bitten Sie, liebe Eltern, dann nicht mit allzu ausgefallenen Wünschen zu kommen. Am Ende halten Sie das notorisch unterbesetzte Amt nur davon ab, seinen eigentlichen Pflichten nachzukommen.

***

Hundert und eine weitere Rangliste. Kommen wir nochmals zu Rankings, es gibt nämlich ein weiteres, das wieder die Uni betrifft. Diesmal nicht die hohe Lehre, sondern profanere Bedürfnisse. Die Tierrechtsorganisation Peta hat untersucht, wie „vegan-freundlich“ Mensen an deutschen Universitäten sind und „grüne Blätter“ für die besten verteilt. Fünf Blätter konnte man erringen, Augsburg hat es auf 4,5 und damit eineinhalb mehr als bei der letzten Abstimmung geschafft. Jeden Tag gibt es dort mindestens ein veganes Gericht, vegane Pizza und Pasta, eine Salattheke und andere pflanzenbasierte Nahrungsmittel zur Verfügung. Auch eine Einsicht in die CO 2 -Bilanz der Gerichte ist möglich. Keine weiteren Worte zu diesem Ranking, das wir ausnahmsweise komplett verstehen. Wir machen uns jetzt auf zur Uni und probieren es selbst aus!