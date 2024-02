Ein Bauzaun vor dem Bauzaun - und ein pinker Flitzer im Parkverbot

In der Altstadt versperrt eine behördliche Anordnung die Sicht auf Historisches, während im Bismarckviertel ein pinker Flitzer falsch parkt. Skurriles aus Augsburg.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Der Bauzaun vor dem Bauzaun

Seit geraumer Zeit schon wird am Holbeinplatz in der Altstadt ein denkmalgeschütztes Haus saniert. Der Bauherr, ein leidenschaftlicher Augsburger mit großer Liebe zu seiner Stadt, gibt sich Mühe, die Baustelle an dem beliebten Platz zu verschönern. Zuletzt hingen in der Weihnachtszeit Lichtergirlanden und beleuchtete Sterne an der bereits sanierten Fassade. Selbst für den Bauzaun um die Baustelleneinrichtung ließ sich der Eigentümer etwas einfallen. Mit Transparenten an den schnöden Gittern, die unter anderem einen alten Stadtplan Augsburgs zeigen, wurde Passanten Stadtgeschichte erklärt. Immer wieder blieben Menschen dort interessiert stehen. Seit einigen Tagen ist damit Schluss. Denn Augsburger Stadtgeschichte läuft heute anders. Ihr roter Faden ist die Bürokratie.

Den Behörden nämlich fiel inzwischen wohl auf, dass der Bauzaun allein zur Absicherung nicht ausreicht. Wie es aus dem Mobilitäts- und Tiefbauamt auf Nachfrage heißt, sehe die zugehörige Baustellengenehmigung aus Sicherheitsgründen die Aufstellung einer umlaufenden rot-weißen Absperrung mit aufgesetzten Warnleuchten vor. Das Ergebnis: Nun muss ein Bauzaun vor dem Bauzaun stehen. Mehr Sicherheit geht nicht, mehr Absurdität auch nicht. Stellt sich die Frage, warum bei so viel Sicherheitsgedöns nicht auch noch rot-weiße Absperrungen mit Warnleuchten um die vielen Poller in der Altstadt gezogen werden. Schließlich werden die doch alle naselang umgefahren.

Achtung, Halteverbot: Ein pinker Flitzer parkt im unerlaubten Bereich. Foto: Lisa Gilz

Pinker Flitzer im Halteverbot

Bismarckviertel. Hier geht es bürgerlich zu, die Bewohner sind wohlsituiert. Das zeigt sich auch am Straßenrand. Akkurat abgestellte Wagen säumen die Bismarckstraße hin zur Von-der-Tann-Straße. Alles korrekt. Alles so, wie es sein soll. Doch ein kleiner pinker Flitzer schert aus. Das Plastikauto für Kinder steht auf dem schmalen Rasenstück am Straßenrand. Es hat den legalen Parkraum um Zentimeter verfehlt. Direkt dahinter die Fahrschule. Vielleicht kann sich der kleine Autobesitzer dort Tipps holen, um sein Gefährt künftig an der richtigen Stelle zu platzieren. Noch haben Ordnungshüter das Vergehen nicht gesehen. Hoffentlich bleibt es dabei – sonst wird der pinke Flitzer abgeschleppt.

Schlammbad

Es war regnerisch, windig und einfach ungemütlich in den letzten Tagen. Wer rausmusste, zog meist den Kragen hoch, nahm die Mütze über den Kopf und tänzelte um die Pfützen herum. Nicht so eine junge Frau am Theodor-Heuss-Platz. Die Jacke offen, die Haare im Wind und die Hände lässig in der Hosentasche sauste sie in Trippelschritten durch eine etwas abschüssige und vom Regen aufgeweichte Grünanlage. Da passiert es. Sie rutscht auf dem Matsch aus und fällt. Eine Passantin ist sofort zur Stelle, hilft auf und fragt nach dem Befinden. "Alles bestens", lacht die junge Frau in einer Mischung aus Unsicherheit und Verwunderung. Passiert ist offenbar wirklich nichts. Das eigentliche Ausmaß des Sturzes wird allerdings klar, als die Gestürzte aufsteht: Sie ist vom Rücken bis zu den Schuhen über und über voller Matsch, der zähflüssig abtropft. Unfreiwilliger hätte ein Schlammbad nicht kommen können.