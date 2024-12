Ein Elefant im Morgenland und Vorteil für Nackte

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Nudismuspflicht für Radfahrer. Nackt aufs Fahrrad springen, zum Augsburger Hauptbahnhof strampeln und schließlich andere München-Pendler mit der eigenen Freizügigkeit beglücken. So dürfte künftig die Morgenroutine etlicher Augsburger aussehen, wenn sie sich an die neueste Anweisung am Hauptbahnhof halten. Am Eingang zum Posttunnel prangt seit Längerem ein unübersehbares Schild, das eigentlich nicht missinterpretiert werden kann. Doch ein Scherzkeks hat sich eine minimale, aber entscheidende Änderung erlaubt. Statt einem grundsätzlichen Verbot, an gegebener Stelle sein Fahrrad abzustellen, ist dies künftig nur noch unbekleidet möglich. Wird Zeit, dass der erste Fahrradfahrer die unmissverständliche Aufforderung in die Realität umsetzt!

***

Die neue Toilette im Pamukkale-Imbiss in Augsburg löst bei manchen Besuchern Begeisterungsstürme aus.

Toilettenbegeisterung Einigermaßen aufgeregt kehren die beiden Mädchen von der Toilette des frisch umgebauten Pamukkale-Kebaphauses an den Tisch zu ihren Eltern zurück. Und zerren den Papa gleich hoch, damit er sich die mal aus der Nähe anschaut. „Da ist es ganz rosa und blau“, ruft eines der Mädchen verzückt. Die Neugier ist geweckt, was diese Klobegeisterung auslöst. Auf zum stillen Örtchen. Aber still ist es da ganz und gar nicht. Stattdessen schallt laute Musik aus den Boxen. Gepaart mit der Beleuchtung in Rosa und Blau könnte man sich fast in einer Disco wähnen. Doch das Farbkonzept ist nicht nur hip, sondern auch eine prima Orientierung. Andernorts in der Stadt vertrödelt man gerne mal ein paar wertvolle Extrasekunden vor den Toilettentüren, um die Piktogramme von Männlein und Weiblein genau zu betrachten und sich dann hoffentlich für die richtige Seite zu entscheiden. Hier weisen die Farben den Weg. Zumindest all jenen, die nicht farbenblind sind.

***

Ein Elefant im Morgenland von Augsburg.

Elefant im Morgenland. Kopf hoch. Dies gilt auch am frühen Morgen. An der Lechhauser Straße ist dieser Tage ein Elefant aufgefallen. Die Morgensonne begrüßt das Tier. Ein Elefant im Morgenland. Kann das sein in Augsburg? Wohl kaum. Beim Elefanten handelt es sich um eine Miniaturausgabe. Die Figur steht auf einer Mauer in der Lechhauser Straße. Die Perspektive legt den Schluss nahe, dass der Elefant auf dem Weg zu den Stadtwerken ist.

Der Miniatur-Elefant ist auf dem Weg zu den Stadtwerken.

Weihnachtliches Geschäftsmodell Ho-ho-ho schallt es plötzlich über den Bahnsteig am Königsplatz. Ein Mann mit Nikolausmaske und Nikolausmütze bahnt sich den Weg durch die Fahrgäste. Dabei hält er ihnen immer wieder einen Pappbecher mit Sternenaufdruck hin und bittet um eine Spende. Wenn es im Becher klingelt, bedankt er sich wieder mit einem lauten Ho-ho-ho. Hinter der Maske versteckt sich jedoch kein Mitarbeiter einer gemeinnützigen Einrichtung, sondern ein Mann, den man das ganze Jahr über in der Stadt beim Betteln beobachten kann. Eine Frau hat ihn erkannt. „Das ist mal ein neues Konzept, sie gehen mit der Zeit“, sagt sie ihm lachend und „kauft“ sich ein weiteres „Ho-ho-ho“.