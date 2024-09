Leere Kasse(n): Stadt Augsburg gerät in Bettel-Verdacht

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Liebesglück. Das Lied „Love is in the Air“ von John Paul Young aus dem Jahr 1978 sorgt nicht nur im Sommer für gute Laune. Aber gerade in den Wochen, da sich der Sommer doch noch einmal von seiner schönsten Seite zeigt, versprüht der Song auch Hoffnung, die große Liebe zu finden. Denn die könne schließlich überall, wo man nur hinsieht, auf einen warten, heißt es da schon in der ersten Zeile. In Augsburg muss man für solche Botschaften nicht in die Luft, sondern auf den Boden schauen. Denn da prangen Liebesgrüße, wunderschön gemalt mit Vergussmasse, auf dem Asphalt. Zwei Exemplare sind der Redaktion bekannt: Eines befindet sich auf der Pferseer Straße, ein anderes am Schmiedberg. Gibt es womöglich noch mehr Herzen, die den Straßenbelag zieren? Und wer war der Amor, der womöglich dort sein Liebesglück dokumentiert hat? Die Redaktion freut sich über weitere liebevolle Geschichten.

***

Stadt in Bettel-Verdacht. Einsam steht sie da, wo sonst doch Menschen sitzen sollen. Weit geöffnet, scheint die Geldkassette auf der Bank im Park am Roten Tor geradezu herauszuschreien: Füll mich! Nur wozu, für wen? Ein Passant spekuliert: Die Stadt versuche, möglichst diskret Einnahmen für die Sanierung der maroden Freilichtbühne nebenan zu akquirieren. Oder für die Theaterbaustelle. Oder für den Perlachturm. Oder für die Schulen. Oder, oder, oder. Was für diese These spricht: Die Kassette ist verrostet und leer, passend zum Zustand städtischer Gebäude und der Finanzlage. „Na gut, ganz so verzweifelt werden sie schon nicht sein“, sagt der Mann und geht davon. Wer hinter der Kassette steht, bleibt ungeklärt. Vielleicht ein Überbleibsel einer Party am Vorabend – oder schlicht Müll.

***

Kronen frei Haus. Was bestellt ein König - und vor allem wo? Klar, einschlägige Online-Plattformen bieten Kronen an, Auktionshäuser auch. Wie wir wissen, lackiert der König von Augsburg gerne seine Fußnägel in kunterbunten Farben. Aber wegen eines Gläschens Nagellack gleich den Paketlieferdienst bemühen? Vielleicht also ein neues Kunstpelzkleid für den nächsten Winter? Oder, geht man nach der Form des Pakets, vielleicht ein Zepter? Was auch immer der Paketfahrer lieferte, der König schien es diese Woche freudig zu erwarten, wieso sonst wäre er gleich selbst gekommen, um die Lieferung am Rathausplatz in Empfang zu nehmen? UPS, fast hätten wir vergessen, eines zu verraten: Gerhard Hermanutz, wie der König wirklich heißt, beobachtete die Lieferung nur, so wie er gern alles Stadtgeschehen im Blick behält. Mit Paket sah man ihn aber nicht nach Hause gehen.

Die Augsburger, eine Brühwurst. Kulinarische Spezialitäten haben oft wundersame Namen und so stolperte jüngst eine Augsburgerin bei den Salzburger Festspielen über einen seltsamen Mitternachtssnack. An einem Würstelstand in der Salzburger Innenstadt gab es nicht nur Käsekrainer, sondern auch Augsburger. Die Dame war entsetzt - und schrieb an unsere Zeitung, was es damit auf sich habe. Die Erklärung ist schneller geschrieben als eine Augsburger verdrückt: In Wien gibt es den Begriff seit den Anfängen des 19. Jahrhunderts, die Augsburger ist eine Brätwurst, die aus Rind,- Schweinefleisch und Speck hergestellt wird. Wie eine Weißwurst wird sie vor dem Verzehr geschält - dann aber noch in Mehl gewendet und kurz herausgebraten. Die Augsburger, eine Brühwurst? Na wartet, liebe Österreicher. Darauf machen wir uns erst mal ein paar Wiener heiß.