Nächste Haltestelle Glück – die Augsburger Anekdoten der Woche

Menschen machen manchmal seltsame Dinge: Ein frisch vermähltes Paar entscheidet sich für ein ungewöhnliches Fahrzeug und ein Kind fahndet nach einem Affen.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Geschmacksprobe in der Altstadt

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Nahezu einhelliger Meinung aber sind Passantinnen und Passanten, wenn sie vor dem sanierten Gignoux-Haus in der Augsburger Altstadt stehen. Sätze wie "das ist aber schön geworden" sind dort immer wieder zu hören. Viele finden die in Weiß und Rosa gehaltene Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert, in das nach und nach Menschen einziehen, gelungen. Die derzeitigen Abklebungen in den Fenstern im Erdgeschoss hingegen nicht. Wo vor der jahrelangen Sanierung das italienische Restaurant "Al Teatro" zu finden war, zieht demnächst eine Pizzeria-Kette ein. Offenbar fehlen dafür noch Servicekräfte und Pizzabäcker. Denn auf den Plakaten, die derzeit in den Fenstern hängen, wird um Mitarbeiter geworben. "Hoffentlich wird das Essen nicht so geschmacklos, wie diese Werbung an dem schönen Haus", meint ein Fußgänger im Vorbeigehen.

Das etwas andere Brautauto

Richtig glücklich sieht das junge Paar aus, das am frühen Abend am Bahnsteig des Königsplatzes steht und verliebte Blicke tauscht. Sie trägt unter dem Mantel ein weißes, wadenlanges Kleid, die Haare sind festlich zurückgesteckt und in der Hand hält sie einen großen Strauß aus weißen Rosen. Er trägt einen beigefarbenen Anzug mit Anstecker am Revers. Ganz klar, die beiden sind ein Brautpaar, gerade von der Trauung zurück, hört man durch die Menschenmenge. Warum sie sich für die Straßenbahn als Brautauto entschieden haben, lässt sich nicht mehr klären. Das Paar steigt in die Tram, kuschelt sich verliebt an eine der Haltestangen und düst in die Augsburger Nacht davon. Nächste Haltestelle: Glück.

Wer hat diesen Affen gesehen? Foto: Ina Marks

Der Affe ist los

Ein Affe ist ausgebüxt. Wie er heißt, weiß man nicht. Dass ein Kind an dem Verlust seines Kuscheltieres leidet hingegen schon. Sonst würde nicht das Fahndungsbild des Affen an einem Straßenschild am Vorderen Lech hängen. Es ist selbstgemalt. Dazu die Aufforderung an den ehrlichen Finder, den Affen doch bitte zurückzugeben und in den dafür vorgesehenen Beutel zu stecken. Wer also den Affen sieht, bitte ihn überwältigen und zum Straßenschild bringen. Er beißt auch nicht.

Super-Boy

"Schau mal Papa, mit diesen Schuhen kann man nicht stolpern, weil die vorne so nach oben gehen." Der Bub, der in der Altstadt vor einem Kindergarten eben festgestellt hat, dass seine Treter Superkräfte haben, sagt's zum Papa und rennt los. Drei Meter weiter liegt er flach auf dem Asphalt. Er dreht sich um, schaut erst zu Papa und dann - etwas vorwurfsvoll - auf seine Schuhe, steht auf und geht ganz langsam weiter. Geweint wird nicht. Eine Rüge für die Schuhe, ein Lob für den tapferen Jungen.