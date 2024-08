Geschichten aus der Fuggerstadt: Parkt eine Kuh am Fahrradständer …

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten„ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Auch das noch: Parkt eine Kuh am Fahrradständer. Das mit den freien Parkplätzen ist ja so eine Sache. Autofahrer sind sauer, wenn in Augsburg Stellplätze gestrichen und durch Fahrrad- oder E-Roller-Parkraum ersetzt werden. Fahrradfahrer hingegen verlangen mehr Parkmöglichkeiten und Lastenradfahrer ziehen eine Lätsche, wenn die extra für sie ausgewiesenen Flächen von anderen in Beschlag genommen werden. In dieses Durcheinander von Begehrlichkeiten platzt ausgerechnet eine Kuh. Darf sie, als Schwerlastverkehr quasi, am Radständer stehen? Auch noch auf vier Beinen! Wenn das mal keinen tierischen Ärger gibt am Gebäude des Bayerischen Bauernverbandes im Sheridanviertel ...

Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben sein - und natürlich will man an diesem Tag auch besonders fesch sein. Waren sie auch, Lieselotte und Johann Müller, als sie sich 1960 im Augsburger Standesamt das Ja-Wort gaben. Und auch noch, als sie kurz darauf vor dem Eingang der Behörde Aufstellung nahmen mit ihren Trauzeugen, um diesen Moment für immer festzuhalten. Das Bild, das damals entstand, sorgte über Jahrzehnte dann aber immer wieder für Lacher in der Familie. Denn Johann Müller sah auf dem Foto aus wie Micky Maus. Schwarz auf Weiß steht‘s denn auch hinten auf dem Foto: „Papa hat große Ohren“. Dieser Tage hat uns Lieselotte Müller ihr Hochzeitsfoto zugeschickt - mit folgenden Zeilen: „So schöne Ohren bekommt niemand mehr seit der Renovierung des Augsburger Standesamts.“ Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Lieselotte Müller und ihr Mann heirateten 1960. Als sie das offizielle Foto sahen, machten sie große Augen - wegen großer Ohren. Foto: Lieselotte Müller

***

Ein Kuss und tausend Gratulanten. Apropos Hochzeit: Auch Waldemar und Miriam Rau haben ein besonderes Hochzeitsfoto, ein Kuss mit tausenden Zeugen sozusagen. Sie heirateten am 8. August in Freising und entschlossen sich danach spontan, nach Augsburg zu fahren, um dort an der Friedenstafel auf dem Rathausplatz zu feiern. Wenn eine Ehe mit so viel Applaus und friedlicher Stimmung beginnt, dann kann das ja nur ein gutes Omen sein.

Waldemar und Miriam Rau haben Ja gesagt - in Freising. Zur Feier kamen sie dann am Friedensfest auf den Augsburger Rathausplatz. Foto: Annette Zoepf