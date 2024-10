Wenn dir der Taxifahrer ein Kinderlied singt …

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Lob mit Einschränkung. Neugierig sieht sich der Kunde im neuen FCA-Fanshop um. Begutachtet die Espresso-Tassen in Vereinsfarben, Schals, Trikots und Brotzeitbretter. Der Laden hat erst vor Kurzem in der Maximilianstraße, nahe dem Rathausplatz, geöffnet. Der ältere Herr, der in Begleitung seiner Ehefrau den Shop durchstreift, kauft nichts. Aber ein paar freundliche Worte hat er übrig für den Verkäufer hinter dem Tresen. „Euer Laden ist großartig geworden“, sagt er. Der Mitarbeiter strahlt: „Das freut uns sehr, danke.“ Sein Lächeln erlischt allerdings, als der Kunde hinzufügt: „Wenn jetzt der FCA wenigstens so spielen würde, wie euer Geschäft aussieht ...“

Der Fanshop des FC Augsburg ist unlängst in die Maxstraße gezogen. Er befindet sich in der Nähe des Rathauses.

Im Taxi mit Bruder Jakob. Manchmal, wenn es morgens schlecht läuft, ist das Taxi die einzige Möglichkeit, noch pünktlich zur ersten Konferenz ins Büro zu kommen. Also voller Eile rein ins nächste Taxi. Lechhausen. Schweigen. Der Fahrgast in Gedanken, der Fahrer konzentriert. Dann klingelt dessen Handy. „Was war denn das für eine Melodie, die ist doch bekannt.“ - „Mein Erinnerungston: Bruder Jakob.“ - „Oh ja, das ist lang her, sehr lange, das haben wir im Kindergarten gelernt.“ - Der Taxifahrer nickt: „Wir haben es in der Grundschule gesungen, auf Äthiopisch. Wir waren 70 Schüler in der Klasse.“ - Jetzt schwelgen zwei im Taxi in Erinnerungen. Dann fängt der Fahrer an zu singen, auf Äthiopisch, die Melodie ist unverkennbar, „Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst Du noch, schläfst Du noch?“ Wir lachen. Die Melodie hallt noch lange nach an diesem Tag, der schöne Moment auch. Man sollte nicht so schwäbisch sein und öfter das Taxi nehmen. „Hörst Du nicht die Glocken? Hörst Du nicht die Glocken?“

Alle Wege führen in die Ulmer Straße, auch wenn sie erst einmal weit weg führen.

Kein Anschluss unter dieser Umleitung. Es gibt so viele Baustellen in Augsburg, da kann man auch in der Bauverwaltung mal durcheinander kommen. Wo bitte liegt noch mal die Ulmer Straße? Ah, klar, von der Langenmantelstraße aus scharf rechts. Oder doch nur leicht rechts? Weil das Umleitungsschild in der Langenmantelstraße verwirrend ist, wandte sich eine Augsburgerin an das städtische Tiefbauamt. Man möge, bat sie höflichst, doch bitte nachbessern. Ihre Mail wurde ebenfalls umgeleitet - nicht in die Ulmer Straße, dafür „an die Kollegen des Sachbearbeitungsteams“, und zwar „mit der Bitte um Prüfung der Angelegenheit“. Gut eine Woche später keine Änderung, nächste Mail ans Tiefbauamt, prompte Antwort: Man habe die Mail erneut an das Sachbearbeitungsteam weitergeleitet. Und dann ein kleiner Zusatz: Bis auf ihre Mail, erfuhr die Augsburgerin, habe es keine weiteren Beschwerden gegeben. Na dann kann man das falsche Umleitungsschild ja ruhig stehen lassen. Irgendwie führen früher oder später schließlich alle Wege in die Ulmer Straße.