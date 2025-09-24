„Ein Patient hatte 16 Maß Bier“: Warum diese Augsburger beim Münchner Oktoberfest arbeiten

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

… sofern man ihn sich nicht weggesoffen hat…

Ein jeder hat Verstand und freien Willen.

Völlig ab vom Alkohol wie bekommt man so eine Menge überhaupt getrunken? Nebenbei bemerkt ist das nicht ungefährlich, rein schon von der Flüssigkeitsmenge.

16 Maß? Reichen da Promille noch, oder gibt man dann den Blutalkohol schon in Prozent an? Absolut verantwortungslos, dass der überhaupt soviel ausgeschenkt bekommt. Aber Hauptsache, Cannabis ist auf dem Oktoberfest verboten.

