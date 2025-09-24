Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburger arbeiten beim Oktoberfest 2025 in München als Wiesn-Bedienung, Sanitäter und Gastronomen

Augsburg

„Ein Patient hatte 16 Maß Bier“: Warum diese Augsburger beim Münchner Oktoberfest arbeiten

Das Oktoberfest 2025 in München startet, mit vielen Augsburgern mittendrin. Sie erwarten kuriose Einsätze, lernen spezielle Maßkrug-Techniken – und „Apfelmus“ auf Japanisch.
Von Max Kramer und Charlotte Sophie Rühl
|
    • |
    • |
    • |
    Sind beim Münchner Oktoberfest 2025 an verschiedenen Stellen im Einsatz: (von links) Sanitäter Adriano Franco, Bedienung Thomas Schäffler, Intensivkrankenpfleger Moritz Weyrich und „Kartoffelhaus“-Betreiber Markus Hoffmann.
    Sind beim Münchner Oktoberfest 2025 an verschiedenen Stellen im Einsatz: (von links) Sanitäter Adriano Franco, Bedienung Thomas Schäffler, Intensivkrankenpfleger Moritz Weyrich und „Kartoffelhaus“-Betreiber Markus Hoffmann. Foto: privat (3), Aicher Ambulanz Union

    Wenn am Samstag in München das Oktoberfest 2025 startet, sind auch etliche Augsburgerinnen und Augsburger dabei – nicht nur als Gäste, sondern auch als aktiv Mitwirkende. Sie arbeiten vor und hinter den Kulissen, versorgen Betrunkene mit Medizin, Hungrige mit Essen, Festzelt-Gäste mit Bier. Wie ist es, Teil des größten Volksfests der Welt zu sein? Wie hoch ist der Stresspegel? Was macht den Reiz aus? Vier Augsburger berichten.

    Diskutieren Sie mit
    4 Kommentare
    Johannes Decker

    16 Maß? Reichen da Promille noch, oder gibt man dann den Blutalkohol schon in Prozent an? Absolut verantwortungslos, dass der überhaupt soviel ausgeschenkt bekommt. Aber Hauptsache, Cannabis ist auf dem Oktoberfest verboten.

    |
    Peter Zimmermann

    Völlig ab vom Alkohol wie bekommt man so eine Menge überhaupt getrunken? Nebenbei bemerkt ist das nicht ungefährlich, rein schon von der Flüssigkeitsmenge.

    Thomas Keller

    Ein jeder hat Verstand und freien Willen.

    Robert Miehle-Huang

    … sofern man ihn sich nicht weggesoffen hat…

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden