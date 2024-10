Autodiebstahl klärt sich in Dinkelsbühl auf

Ein Autodiebstahl, der sich unlängst im Stadtteil Lechhausen ereignet hat, wurde inzwischen in Dinkelsbühl aufgeklärt. Dabei wurde ein Verkehrsunfall dem vermeintlichen Dieb zum Verhängnis.

In der Nacht von vergangenem Dienstag auf Mittwoch hatte ein Unbekannter auf dem Hof eines Autohändlers in der Steinernen Furt einen Opel entwendet. Am darauffolgenden Donnerstag ereignete sich ein Unfall im Bereich Dinkelsbühl, darin verwickelt waren der besagte Opel und ein 39-jähriger Fahrer. Polizeibeamte stellten dabei Ungereimtheiten bei der Unfallaufnahme fest und informierten die Kollegen in Augsburg.

Nach Angaben der Polizei bestätigte es sich, dass das Unfallfahrzeug zuvor in Lechhausen entwendet worden war. Die Polizei ermittelt nun gegen den 39-Jährigen unter anderem wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs. (ina)