Suche mit Hubschrauber und Drohnen: Bergsteiger aus Augsburg wird in Italien vermisst

Ein 58 Jahre alter Mann aus Augsburg wird offenbar nach einer Tour in die Walliser Alpen im Bereich des Monte-Rosa-Massivs in Italien vermisst. Wie verschiedene italienische Medien berichten, sei der Mann bereits am 19. September von Augsburg aus nach Italien gereist, den Angaben zufolge hat seine Familie in der Provinz Varese am Ostufer des Lago Maggiore ein Haus. Einen Tag später soll er in der Stadt Verbania gesehen worden sein, berichtet die Zeitung „La Stampa“.

Offenbar hatte der 58-Jährige einen Hund bei sich. Nachdem seine Familie nichts mehr von ihm gehört hatte, soll sie bei der italienischen Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben. Es heißt, dass der Augsburger vorgehabt hatte, in Richtung „Capanna Marinelli“ zu gehen, eine kleine, gemauerte Hütte am Monte Rosa, die sich an der Ostwand auf etwa 3000 Metern Höhe befindet. Das zumindest berichtet „La Prealpina“.

Mann aus Augsburg wird nach Bergtour in Italien vermisst

Nachdem das Auto des Mannes am Samstag in der Gemeinde Macugnaga gefunden worden war, starteten die italienischen Behörden den Medienberichten zufolge eine größere Suchaktion, bei der auch Einsatzkräfte der Bergrettung involviert waren. Die Feuerwehr soll in großer Höhe mit Hubschraubern gesucht haben. Den Angaben zufolge sollen bei der Suche auch Drohnen zum Einsatz gekommen sein, in Verbania wurden auch Plakate mit einem Foto des Vermissten aufgehängt.

Gefunden wurde der 58-Jährige allerdings bislang nicht. Den Berichten zufolge macht den Einsatzkräften auch der Schneefall der vergangenen Tage in großen Höhen in dem Gebirge zu schaffen, es fielen etwa 40 Zentimeter Neuschnee. Der 58-Jährige ist nach Informationen unserer Redaktion Inhaber und Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens im Landkreis Aichach-Friedberg.

Monte Rosa, ein Gebirgsmassiv, gehört zum Teil zu Italien, teils auch zur Schweiz. Die Dufourspitze, die Teil des Massivs ist, hat eine Höhe von mehr als 4600 Metern und ist damit der zweithöchste Berg in der Europäischen Union nach dem Mont Blanc. Am Mont-Blanc-Massiv war vergangenes Jahr ein 34-jähriger Bergsteiger aus dem Raum Augsburg verunglückt und nach einem Sturz gestorben.