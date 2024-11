Bürgergeld-Empfängerin: Zu arm für den Second-Hand-Laden?

Hallo Frau Indrich, ich frage mich, was ist das Ziel ihres Artikels? Wollen sie darauf hinweisen wie unsozial das Rote Kreuz handelt oder wollen sie generell über soziale Missstände aufklären? Ich finde diesen Artikel extrem reißerisch und denunzierend. Das Rote Kreuz ist eine gemeinnützige Vereinigung, die hauptsächlich mit ehrenamtlichen Mitarbeitern arbeitet, die in ihrer Freizeit z.B. in einem dieser Läden arbeiten. Miete etc. wird meines Wissens von den Erlösen bezahlt. Selbst Kundin, weiß ich, wie unglaublich billig dort ehemals hochpreisige und zum Teil qualitativ sehr hochwertige Mode verkauft wird. Und, es gibt Rabatt Aktionen, wo dann diese Preise nochmal 50% Reduziert sind. Wo bitte gibt es denn noch billigere Klamotten in Augsburg? Mit freundlichen Grüßen