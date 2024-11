„Es kribbelt wieder“: Der Augsburger Christkindlesmarkt startet bei besten Bedingungen

„Es kribbelt wieder“, sagt Monika Schön. Kurz vor der offiziellen Eröffnung des Augsburger Christkindlesmarkts am Montagabend um 18 Uhr wartet Schön zusammen mit Andreas Zwipp an ihrem Stand „Naturrlic Feinkost“ mit italienischem Mandelgebäck. Beide kommen aus Überlingen am Bodensee und offerieren den Augsburgern zum zweiten Mal ihre süßen Teilchen aus Eiweiß, Mandel und Blütenhonig. „Wir sind sehr aufgeregt und freuen uns, wenn‘s gleich losgeht“, sagt Schön. Der Augsburger Weihnachtsmarkt sei für sie einer der schönsten. Kurz darauf blasen die Turmbläser die ersten Töne auf den mit hunderten Gästen gefüllten Rathausplatz. Und Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) richtet sich von der Bühne aus an die Besucher.

Icon Galerie 50 Bilder Am Montagabend eröffnete Oberbürgermeisterin Eva Weber den Christkindlesmarkt. Der Zulauf war enorm. Wir haben die schönsten Bilder des ersten Abends.

„Es kommt mir nicht wie ein Jahr her vor, als wir bei strömendem Regen beisammen standen und den letzten Christkindlesmarkt gemeinsam eröffneten“, sagt Weber. Die Zeiten seitdem seien nicht ruhiger geworden. „Der Christkindlesmarkt gibt uns aber die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden und Familie innezuhalten.“ Der traditionelle Weihnachtsmarkt sei wie eine Insel, wo man mal herunterkommen könne, so Weber. „Es ist die Zeit, wo wir im Hier und Jetzt sind.“ Anschließend setzte das traditionelle Engelesspiel ein, zahlreiche Kinder erfreuten sich bei milden Temperaturen an dem Schauspiel.

127 Beschicker verkaufen auf dem Augsburger Christkindlesmarkt ihre Waren

Insgesamt 127 Beschickerinnen und Beschicker versorgen die Gäste in diesem Jahr mit einem umfangreichen Sortiment an Waren auf und um den Rathausplatz. Neu dabei sind unter anderem Stände mit Produkten aus Keramit und Metall, mit asiatischen Teesorten und Tee-Sets sowie modischen Jacken und Pullovern. Daneben gibt es die klassischen Getränke- und Essensbuden mit Glühwein, Punsch, Bratwurstsemmeln oder veganen Schupfnudeln mit Apfelmus.

Traudl Meier ist extra für die Eröffnung des Christkindlesmarktes aus München angereist. „Ich habe es mir seit Jahren vorgenommen, jetzt bin ich dabei“, sagt sie. Nach ihrem Gefühl sei der Augsburger Rathausplatz stärker gefüllt als der Münchner Marienplatz. „Ihr habt es so schön hier“, sagt Meier mit einem Lachen. Nun werde sie sich erst mal eine Bratwurstsemmel holen. Monika Schön und Andreas Zwipp verkaufen bis zum 24. Dezember ihre Süßwaren auf dem Rathausplatz. Vergangenes Jahr noch hatten sie einen Stand am Fuggerplatz. „Am Heiligen Abend fahren wir heim, Weihnachten mit den Enkeln feiern“, sagt Schön.