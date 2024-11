Das ist neu auf dem Augsburger Christkindlesmarkt 2024

Der Start des Augsburger Christkindlesmarkts rückt immer näher. Aktuell laufen die Aufbauarbeiten auf dem Rathausplatz auf Hochtouren und der große Christbaum, in diesem Jahr eine 20 Meter hohe Fichte aus Merching, steht bereits. Neben dem Rathausplatz werden auch in der Philippine-Welser-Straße, der Annastraße sowie auf dem Martin-Luther-Platz und dem Moritzplatz Stände aufgebaut. Nun wurde das Programm des diesjährigen Christkindlesmarktes vorgestellt.

Ingesamt 127 Beschickerinnen und Beschicker versorgen die Gäste in diesem Jahr mit einem großen Sortiment an Waren. Neu dabei sind unter anderem Stände mit Naturprodukten aus Keramit und Metall, mit asiatischen Teesorten und Tee-Sets sowie modischen Jacken und Pullovern.

Bei den Heißgetränken gibt es viele besondere Kreationen, darunter ein Glühwein mit Fruchtstücken, der sich Schwabenbowle nennt, und ein Bratapfelpunsch. Was den Imbiss anbelangt, gibt es inzwischen auch eine Reihe veganer Produkte - etwa vegane Bratwurst und vegane Schupfnudeln mit Apfelmus. „Vor allem bei jungen Menschen sind vegane Produkte immer mehr gefragt“, sagt Manuela Müller-Manz, Sprecherin der Marktkaufleute.

Feierlich eröffnet wird der Christkindlesmarkt am Montag, 25. November, um 18 Uhr von den Turmbläsern sowie der Baarer Alphorngruppe. Anschließend gibt es eine Ansprache von Oberbürgermeisterin Eva Weber. Bei der Eröffnungsfeier soll es in diesem Jahr erstmals einen eigenen Bereich für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geben, um auch diesen eine optimale Sicht zu gewährleisten. Bis Heiligabend ist der Christkindlesmarkt dann täglich geöffnet.

Das Engelesspiel auf dem Augsburger Christkindlesmarkt findet statt - aber anders, als bisher bekannt

Trotz der Umbauarbeiten im Augsburger Rathaus, soll das traditionelle Engelesspiel stattfinden. Allerdings nicht wie sonst auf dem Balkon des Rathauses sondern in den jeweils vier Fenstern im linken und rechten Flügel des Gebäudes. „Das bedeutet einige Änderungen für die Darstellerinnen“, sagt Friedrich Wüst vom Marktamt der Stadt Augsburg. Besonders wichtig sei das Timing, da die Engel in zwei Gruppen aufgeteilt werden und sich vor ihrem Auftritt nicht sehen. Deshalb werde bereits jetzt fleißig trainiert. Wüst ist erfreut darüber, dass man das Engelesspiel trotz der Sanierungsarbeiten zeigen kann und hofft, so auch das kommende Jahr bis zur Fertigstellung des Rathauses überbrücken zu können.

Auch für Kinder und Familien ist in diesem Jahr wieder ein Programm geboten. Am Moritzplatz findet zum 22. Mal der Augsburger Kinderweihnachtsmarkt statt, außerdem gibt es die Engelswerkstatt, eine Hütte mit bewegten Figuren, in der man kleinen Engeln beim Verpacken der Geschenke zusehen kann sowie das Christkindlespostamt. Auch die Märchenstraße findet wieder statt. Hier werden die Schaufenster diverser Geschäfte mit Märchenmotiven geschmückt.